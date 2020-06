Crawford maakt Subaru XV pas écht ruig

Maak kennis met de opgehoogde versie van de opgehoogde versie van de Impreza.

Cross-overs: ze zijn mateloos populair in Nederland. Tegelijkertijd is er ook een groep die ze niet kan luchten of zien. Daar is natuurlijk wel iets voor te zeggen. Als je het negatief bekijkt zijn cross-overs auto’s die stoer proberen te doen terwijl ze dat niet zijn. Een van de auto’s die ook in deze categorie valt is de Subaru XV. Behalve dan het gedeelte ‘mateloos populair’. En hij heeft wél vierwielaandrijving.

Welbeschouwd is de Subaru XV is een verhoogde Impreza, niets meer en niets minder. De auto heette eerste dan ook Impreza XV. Vanwege marketingredenen heeft Subaru er echter een losstaand model van gemaakt. Nu we het toch over de naamgeving hebben: in de VS heet de XV weer anders, namelijk Crosstrek.

Het exemplaar dat we hier zien is daarom officieel een Crosstrek. Het is namelijk een Amerikaans exemplaar. Dat is echter niet wat deze auto bijzonder maakt. Wat deze auto bijzonder maakt is het feit dat deze een stuk ruiger is dan een huis-tuin-en-keuken XV.

Dat is in de eerste plaats te danken aan een verhogingskit. De XV (zo zullen we hem maar even noemen) is daardoor van voren 5,08 cm hoger en van achteren 3,81 cm. Deze kit wordt aangeboden door het Amerikaanse Crawford. Het kan zijn dat deze naam in combinatie met Subaru een belletje doet rinkelen. Vorig jaar bouwde het bedrijf namelijk deze brute Subaru Desert Racer. Die creatie van Crawford diende als inspiratiebron voor deze Subaru XV.

De Subaru XV die we zien op deze beelden is niet alleen verhoogd, maar ook nog voorzien van de nodige extra goodies. Dikke terreinbanden bijvoorbeeld. Maar ook een bullbar met rallylampen. Als klap op de vuurpijl is dit exemplaar voorzien van de iconische rally-livery van Subaru. Alles bij elkaar een zeer smakelijk geheel.

Het ophoogpakket voor de Subaru XV is op de website van Crawford Perfromance te bestellen voor $549,95 (€485,34). Je moet er wel snel bij zijn: momenteel zijn er nog maar tien op voorraad. Voor diverse andere upgrades voor je XV kun je ook bij hen terecht.