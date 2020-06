Mercedes AMG E63 W212 – occasion aankoopadvies

Ruim zat, veel comfort als je het wil of de complete hooligan gaat uithangen. Daarmee is de E63 bijna de perfecte Autoblog auto. De generatie W212 van de Mercedes E63 AMG is inmiddels betaalbaar, dus de hoogste tijd voor een occasion aankoopadvies.

Het verhaal van de W212 E63 begon in 2009 met de atmosferische M156 6.2 liter V8. Met een vermogen van 520 pk bij een lekker hoog toerental van 6800 tpm sprint de E63 in 4,5 sec naar de 100 (4,6 voor de Estate).

In 2011 verloor de E63 0,7 liter aan slagvolume, maar dat werd ruimschoots gecompenseerd door het toevoegen van twee turbo’s. De M157 twin turbo 5.5-liter V8 kwam in een reguliere en een duurdere Performance versie. Zowel de 6.2 als de 5.5 E63’s zijn geleverd in een sedan- of stationcarrosserie. In de basis pre-facelift twin turbo 5.5 (520 pk bij 5250 tpm) is de 0-100 tijd 4,4 seconden. Met Performance Package stijgt het vermogen naar 550 pk van 5250-5750 tpm en duurt de sprint 4,3 seconde. Door een iets hoger gewicht is de E63 stationwagen altijd 0,1 seconde langzamer.

Op de foto hieronder zie je drie verschillende bouwjaren E63. De middelste is de Mercedes E63 AMG W212 die we behandelen in dit occasion aankoopadvies. De twee aan de flanken zijn het nieuwere model. Ook niet te versmaden, maar die komen vast een andere keer nog wel. Als je nog een paar plaatjes wilt kijken, we hebben diverse spots van de E63 AMG.

Facelift W212

In 2013 verloor de gehele E-klasse reeks de kenmerkende dubbele koplampen tijdens een facelift. De E63 AMG kreeg er bovendien wat pk’s bij, het vermogen steeg naar 557 pk. De E63 AMG S W212 (rijtest) die altijd 4Matic vierwielaandrijving heeft kreeg zelfs 585 pk.

Met de facelift werd er weer een tiende van de sprinttijd naar de 100 afgesnoept (het duurt nu 4,2s). Voor degene die echt meters willen maken is er echter maar één optie: de E63 S met 4Matic. Ondanks dat de E63S met 4Matic bijna 100 kg zwaarder is, komt deze door een betere tractie aanmerkelijk beter uit de startblokken. In 3.6 seconde staat er al 100 op de teller.

Aandachtspunten Mercedes E63 AMG

Als je een tweedehands Mercedes E63 AMG wilt kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. De betrouwbaarheid is op zich in orde, maar loop toch even door de lijst met Mercedes-AMG E63 problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

Contactsloten lijken storingsgevoelig bij de vroege bouwjaren. Alleen vervanging van het contactslot verhelpt dit probleem.

Het leer van de zitting wil nog wel eens scheuren.

Onderstel

Soms treden lekkages op bij de pomp van de stuurbekrachtiging.

Nog een lekkageprobleem kan er optreden bij de luchtvering achter. Dan zakt de achterkant wat in. Oorzaak kan simpelweg een los geschoten slang zijn, maar ook een gat in een balg van de luchtvering behoort tot de mogelijkheden.

De achterwielaangedreven E63’s lusten best een achterbandje. Let er tijdens aanschaf op wat voor rubber er op ligt. Goedkope banden passen niet bij het prestatiepotentieel. Als ze op de achteras zitten, dan is het nog een leuk excuus om ze direct op te roken.

Keramische remmen van 402mm groot waren optioneel verkrijgbaar vanaf 2014. Ze zijn te herkennen aan de gouden remklauwen. Keramische remmen gaan in theorie een autoleven mee. In de praktijk niet en ze zijn kostbaar om te vervangen. Controleren dus! Het werkgebied moet een glans hebben en op de randen mogen geen beschadigingen te zien zijn.

Aandrijflijn M156 6.2 V8

Bouten van de cilinderkop van de E63 AMG van voor 2010 kunnen corroderen, waardoor de koppakking gaat lekken. Symptomen zijn verlies van koelvloeistof, een rijzend oliepeil en witte rook. In een worst case scenario loopt de V8 compleet stuk, maar het probleem is gelukkig zeldzaam.

De nokkenas is gevoelig voor slijtage: het wordt veroorzaakt door de kleppenlifters die defect raken, waardoor er te veel van de nokken wordt gevergd. Het probleem is alleen op te lossen door een gedeeltelijke (top-end) motor revisie. Tikkende geluiden of andere bijgeluiden van de kleppen kunnen een indicatie zijn dat het mis is, soms treedt er ook vermogensverlies op. Na het verwijderen van het kleppendeksel is het probleem snel te achterhalen.

Een ratelend geluid bij de start kan ook worden veroorzaakt door de nokkenasversteller.

Aandrijflijn M157 5.5 twin turbo V8

In 2011 en 2012 kon de V8 last hebben van een rekkende nokkenasketting. Dat was te horen bij de koude start, maar het kan diverse andere problemen veroorzaken zoals vermogensverlies of misfires. Een andere klep die voorkomt dat olie terugkeert was een deel van de oplossing. Vanaf 2013 werden er ook andere kettingspanners gemonteerd. In het uiterste geval moet de ketting worden vervangen en dat is prijzig.

De bougies moeten regelmatig vervangen worden, zeker bij getunede auto’s. Hoe heftiger getuned en hoe “enthousiaster” je rijstijl, hoe eerder ze op zijn. Symptomen zijn vermogensverlies, misfires, stotteren en een hoger brandstofverbruik. Vaak merk je het als eerste bij opschakelen bij volgas.

De M157 V8 had ook nog wel eens last van incontinente slangen voor de koelvloeistof. Rijd daar niet mee door, want oververhitting ligt op de loer.

Aandrijflijn algemeen

De E63 lust het liefst goede brandstof, en lust er ook veel. Tank echter nog steeds goede benzine. Wellicht niet bij een “witte pomp” maar liever een duurdere premium brandstof. In ieder geval 98 of beter.

Olieverbruik: de V8 lust niet alleen graag brandstof, ook olie kan er rap doorheen gaan. Controleer dus regelmatig het oliepeil. En hadden we al genoemd dat je regelmatig olie moet verversen?

Elektronica

Elektronische gremlins willen ook nog wel eens de kop opsteken. Foutmeldingen en afslaan van de motor hebben vaak te maken met gecorrodeerde stekkers en/of slecht aansluiting van stekkers op een computer.

Houdt bij het starten met startkabels de instructies aan die in de handleiding vermeld worden. Doe je dit niet dan loop je grote kans op foutmeldingen en elektronische storingen. Een reset van de auto bij de dealer is dan vaak de enige manier om dit op te lossen.

Elektrische ramen verdienen ook een testrondje – ze houden er iets vaker dan gemiddeld mee op.

Een knipperend airco lampje wordt veroorzaakt doordat er te weinig vloeistof in het systeem zit. Vaak moet de aircopomp worden vervangen om dit definitief op te lossen.

Motoren

E63 AMG t/m 2010 – 6.2 V8 525 pk/ 700 Nm

E63 AMG 2011- 5.5 V8 525 pk/720 Nm

E63 AMG 5.5 V8 557 pk/ 720 Nm

E63 AMG S 5.5 V8 585 pk/ 800 Nm

Aanbod Mercedes E63 AMG W212 op Marktplaats

Op moment van schrijven van dit occasion aankoopadvies zijn er ongeveer 30 Mercedes E63 AMG van de generatie W212 op Marktplaats.nl te vinden. Prijzen voor de Mercedes-AMG E63 W212 variëren van €25.000 tot 60k. Voor het totale aanbod van de Mercedes E-klasse AMG kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.