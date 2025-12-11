Duurste Nissan van Marktplaats kan er maar eentje zijn

Je weet eigenlijk direct wat de duurste Nissan van Marktplaats is, de vraag is alleen wat er op de prijskaart staat.

Je kunt veel zeggen van de Japanners, maar vrijwel elk Japans merk heeft de eigenwijsheid van het Aziatische land in hun producten kunnen verwerken. Dat zorgt ervoor dat er in de jaren ’90 voor het eerst een serie Japanse sportwagens kwamen die niet een goedkopere versie zijn van de Europese rivalen, maar op veel fronten gewoon beter waren. En die pakken nu toch wel iets meer de schijnwerpers nu blijkt dat die periode van briljante auto’s wellicht niet optimaal benut is door de markt des tijds. Die steengoede Japanners zijn zeldzaam. En vanwege populariteit in de tuningwereld is een originele vinden wellicht nog lastiger.

Duurste Nissan van Marktplaats

Vandaar dat de duurste Nissan van Marktplaats een auto is die geen introductie nodig heeft. Sterker nog: een model als deze in dezelfde kleur is wel eens voorbij gekomen. Het gaat uiteraard om een Nissan Skyline GT-R (R34). De laatste keer dat de GT-R nog de ultieme versie was van de ‘standaard’ Skyline-sedan/coupé, voordat de GT-R (R35) helemaal zijn eigen ding werd. Een auto die door films en videogames meerdere generaties bediend heeft als een blubberdikke sportauto. Bij elke Nissan GT-R speelde de RB26DETT-motor een rol, de 2.6 liter grote zes-in-lijn die volgens het herenakkoord 280 pk leverde. Maar (veel) meer was mogelijk.

M-Spec Nür

Soms gaf Nissan zelf de auto een zetje in de rug middels een speciale versie, waarvan er genoeg zijn. De duurste Nissan van Marktplaats is één van de zeldzaamste: een Skyline GT-R M-Spec Nür. Dat was een ultieme versie met de motorspecificaties van de N1, met de Nür van Nürburgring. Nog steeds beweerde Nissan dat ‘ie 280 pk had, maar het was stiekem iets meer. De M-Spec Nür is gebouwd in oplage van 285 stuks. Stiekem onzin om dat zo te benaderen want er zijn veel meer R34’s gebouwd, bijvoorbeeld de in oplage van 718 stuks gebouwde V-Spec Nür. Maar als je specifiek deze ultieme, bijna uitzwaaiversie wil, moet je wel de M-Spec Nür hebben. Helemaal omdat je hem in een vrij unieke kleur kon krijgen: Millennium Jade.

Je had het kunnen bedenken: de duurste Nissan van Marktplaats vinkt al deze hokjes aan. De Skyline GT-R M-Spec Nür is één van die 285 en een van de 144 in Millennium Jade. Ondanks de Nismo-striping is het geen Nismo-versie. Het exemplaar in kwestie komt van de eerste eigenaar in Japan die er slechts 49.269 kilometer op zette. En zoals ook al gezegd belangrijk voor de waarde: compleet origineel. Geen modificaties, voor zover wij kunnen waarnemen.

Kopen

Goed, de geldkwestie. Even voor je beeldvorming: in 2020 voorspelde een recordbrekende M-Spec Nür dat dit model wel eens hard kan gaan, door een verkoop van 265.000 euro. Inmiddels zijn er speciale Nissan GT-R R34’s die rond het miljoen verkocht zijn. Om even een ander extreem erbij te pakken: in 2024 werd op Marktplaats een M-Spec Nür aangeboden voor 777.000 euro in Silica Brass. Eveneens een bijzondere tint, maar niet zo gewild als Millennium Jade. Die had veel meer kilometers. We kunnen niet helemaal meer achterhalen of die verkocht is, maar we nemen die prijs ietwat met een korreltje zout.

Maar wat je mag betalen voor deze duurste Nissan van Marktplaats, in de ‘juiste’ kleur, is nog steeds niet voor de poes. 549.995 euro staat er namelijk op de prijskaart. Een deel daarvan is omdat de vis duur betaald wordt nu dat de auto ouder is dan 25 jaar qua export richting de VS, dus de markt is veel drukker geworden. Maar ook de legendarische status en onverprutste staat dragen bij aan zo’n bedrag. Het is veel geld, dat sowieso. Even voor je beeldvorming: op Marktplaats staan voor vergelijkbare bedragen twee McLarens (750S en 765LT), een Porsche 911 Carrera RS 2.7, een Aston Martin DBS 770 Volante en een Mercedes-McLaren SLR. Weet dus wat je koopt. En als je dat weet, mag je terecht op Marktplaats.