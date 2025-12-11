Hoeveel zakelijke youngtimers zijn er eigenlijk?

De youngtimerregeling wordt waarschijnlijk aangepast per 1 januari 2026. Maar hoeveel zakelijke youngtimerrijders worden hierdoor overvallen?

De aanpassing van de youngtimerregeling zorgt voor een enorme economische schade, maar hoe groot is die schade eigenlijk? Dat ligt er natuurlijk aan hoe groot het aantal youngtimers is, en laten daarvoor nou net verschillende cijfers in omloop zijn. De youngtimerbranche zegt dat er 200.000 ondernemers gebruikmaken van de youngtimerregeling. Maar waar komt dat getal vandaan? Navraag leert dat de youngtimerbedrijven zich daarbij baseren op cijfers van de BOVAG uit 2017, dus die hebben we er eens bij gepakt. De bond van automobielhandelaren en garagehouders becijferde destijds dat er 28.403 youngtimers bij werkgevers reden en nog eens 200 duizend bij zzp’ers, wat een totaal oplevert van een kleine 230 duizend youngtimers.

Volgens staatssecretaris Heijnen (Financiën) is dat aantal inmiddels echter meer dan gehalveerd, blijkt uit een brief die hij aan de Eerste Kamer zond. “Er zijn circa 25 duizend IB-ondernemers die gebruikmaken van de youngtimerregeling,” schrijft de staatssecretaris. “Bij werkgevers zijn het voornamelijk directeur-grootaandeelhouders die een youngtimer hebben, dit zijn er circa 65 duizend.” Daarmee komt het totaal aantal zakelijke youngtimers op 90 duizend.

Voor de zekerheid hebben we toch even bij de BOVAG gecheckt of dat aantal wel klopt, omdat het zo enorm afwijkt van de cijfers die die organisatie een aantal jaren geleden deelde. “Wij hebben geen reden om aan de cijfers van de staatssecretaris te twijfelen,” meldt een woordvoerder.

Staatssecretaris: bijtelling 3 tot 4 keer zo hoog

Hoewel het kabinet de aanpassing van de youngtimerregeling ontraden heeft, schrijft de staatssecretaris in zijn brief ook dat de impact voor zakelijke youngtimerrijders wel meevalt.

“De waarde in het economisch verkeer van auto’s van 15 à 16 jaar oud in de bijtelling ligt voor IB-ondernemers gemiddeld rond de 5.000 euro. We gaan ervan uit dat werknemers met een auto van de zaak van die leeftijd vergelijkbare auto’s met dezelfde gemiddelde waardes hebben.” Die waarde vergelijkt de staatssecretaris met zakelijke auto’s die net géén 15 jaar oud zijn: “Voor een auto van rond 13 à 14 jaar oud in de bijtelling is voor IB-ondernemers de cataloguswaarde gemiddeld circa 30.000 euro.”

Met de berekening van de staatssecretaris wordt de bijtelling voor een zakelijke youngtimerrijder ‘slechts’ drie tot vier keer zo hoog. “Een bijtelling van 35% over de waarde in het economisch verkeer komt daarmee gemiddeld uit op circa 700 tot 1.050 euro per jaar, en een bijtelling van 22% over de cataloguswaarde op gemiddeld circa 2.250 tot 3.250 euro per jaar.”

Werkelijke stijging veel hoger

Het voorbeeld van de staatssecretaris is echter nogal vreemd, denken we. Immers: wie een auto van 13 of 14 jaar oud als zakelijke auto inzet, houdt rekening met de cataloguswaarde. Voor mensen die een auto van 15 jaar of ouder kochten, was de cataloguswaarde geen factor. Bij die auto’s hoefde je alleen rekening te houden met de waarde in het economisch verkeer (WEV). Waarom zou je je dan behelpen met een Volkswagen Golf terwijl je voor hetzelfde geld een Volvo V70 rijdt? En om het bij die V70 te houden: als de WEV van je V70 uit 2010 nu 5.000 euro is, ga je straks bijtelling betalen over de nieuwwaarde van zo’n 55.000 euro. De bruto bijtelling gaat dan van 1.750 euro naar 12.100 euro, netto is dat ongeveer de helft.

Ondernemers die dat niet zien zitten, hoeven niet op bijval van de staatssecretaris te rekenen: “Anticiperen kan bijvoorbeeld door op kalenderjaarbasis de betreffende auto niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden te gebruiken.” Al geeft hij ook nog een tweede optie: “Een andere mogelijkheid is om de auto over te brengen naar het privévermogen.”

Overval

Ruim dertig bedrijven in de youngtimerbranche spraken zich gisteren in een paginagrote advertentie in het FD van gisteren over ‘een overval’. Ze spreken zich daarin opmerkelijk genoeg niet uit tegen het aanpassen van de youngtimerregeling, ze pleiten alleen voor een geleidelijke afschaffing mét overgangsregeling, waarbij bestaande gevallen bijvoorbeeld nog 60 maanden kunnen doorrijden (zoals ook bij EV’s het geval was).

Een van de getroffen ondernemers, Victor Vilé van Premium Classics, vertelde ons dat hij momenteel ruim twintig auto’s van de bouwjaren 2010 en 2011 in zijn handelsvoorraad heeft, die onverkoopbaar dreigen te worden. “Natuurlijk, je komt er echt wel een keer van af, maar of je de inkoopprijs eruit haalt is weer een tweede.”

Hoop op Eerste Kamer

Bijtellingsdeskundige Wouter van Embden, die zeventien jaar geleden het afschaffen van de youngtimerregeling wist te voorkomen, noemde de aanpassing in een interview ‘een lastenverzwaring van 1,1 miljard’. Toch denkt hij dat de kans klein is dat de Eerste Kamer het plan tegenhoudt, zegt hij als we hem bellen. “Op 15 en 16 december stemt de Eerste Kamer hierover. Probleem is dat de aanpassing deel uitmaakt van het Belastingplan 2026 en de Eerste Kamer kan alleen het gehele pakket goed- of afkeuren. Afkeuren gebeurt onder normale omstandigheden nooit.” Toch heeft hij nog een sprankje hoop: “Wel kan de Eerste Kamer het kabinet vragen om nog eens kritisch te kijken naar bepaalde onderdelen van het Belastingplan, zoals deze maatregel. Hierover zijn we met verschillende senatoren in gesprek.”