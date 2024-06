Bentley Bentayga geeft je eindeloze vakantie

Bentley komt met een paar speciaaltjes op basis van de Bentayga die je herinneren aan je favoriete vakantie.

Je mag eigenlijk niet van de Bentley Bentayga houden als purist. Het ding is natuurlijk een SUV dus daar gaat het al mis. Daarnaast is het een ‘omgekatte’ Volkswagen Touareg, net als de Audi Q7, Porsche Cayenne en Lamborghini Urus. Het voorwiel staat niet ver genoeg naar voren. Het is allemaal loodzwaar en het is een P.C. Hooft-traktor. Stiekem vind ik de Bentayga echter best wel wat hebben. Van de VAG vijfling, is het hooguit samen met de Touareg zelf, hoe dan ook mijn favoriet.

Inmiddels is de Bentayga ook alweer best oud. In 2016 alweer schreven we een ‘kies maar’ over de Bentley Bentayga en Lamborghini Countach. Toen qua prijs vergelijkbaar. Als je destijds voor de Countach was gegaan, kon je echter nu twee nieuwe Benta’s kopen. Acht jaar later is de Bentayga al een keer gelift en wordt het langzaam aan tijd voor een opvolger. En dus, het ideale moment voor wat speciaaltjes.

Vakantiebestemmingen

De auto’s zijn door de Mulliner divisie geïnspireerd op regio’s waar je wellicht naartoe op vakantie zou willen gaan. Te weten New Mexico, Scandinavië, China, Nieuw-Zeeland en natuurlijk het Verenigd Koninkrijk. Extraordinary Journeys, noemt Bentley het. Want ja, je weet hoe dat gaat. Je bent een paar weekjes er lekker even uit, maar daarna verval je weer in de dagelijkse sleur. Wat nu als je die kan opfleuren met dat ‘vakantiegevoel’ elke dag dat je in de auto stapt. We praten even door de modellen heen, wat ze te bieden hebben en hoe Bentley dat omschrijft.

New Mexico

De New Mexico ademt de warmte van de locatie met de two-tone lak in Amber en Burnt Oak alsmede velgen in dezelfde tinten. In het interieur wordt de sfeer gemaakt door leder in de kleuren saddle, camel, en coral, met lijstjes in Copper Stone veneer. Volgens Bentley doet het allemaal denken aan de bergformatie genaamd de Sangre de Cristo mountains. Mooi.

Scandinavië

De Scandinavië is natuurlijk, hoe kan het ook anders, blauw. Portofino blauw om precies te zijn met dark sapphire wielen. In het interieur hier wit en blauw leder, met lichtblauwe accenten en Slate Stone open-pore veneer. Bentley heeft hier geprobeerd om de ‘sustainable’ architectuur van Scandinavië en de kristalheldere fjorden te channelen. Het moet allemaal associaties oproepen met de Lagom Lifestyle. Lagom is Zweeds voor niet te weinig, niet te veel, precies genoeg. Iets wat een Bentley met opulente luxe natuurlijk net aan biedt.

China

De China is gelukkig niet geïnspireerd op een concetratiekamp voor Oeigoeren, maar op Alashan Gobi, de gele rivier en de duinen van de Tengri-woestijn. De exterieurkleur is Arabica met Pale Brodgar zilveren wielen. In het interieur is er wit (linnen) gekleurd leder met Burnt Oak, Odyssean tweed accenten en lijstjes in zowel Gold Greenstone veneer en Piano Burnt Oak.

Nieuw Zeeland

De Nieuw Zeeland inspireert zich op het Zuidelijke Eiland van de eilandnatie. Met daarbij natuurlijk de Ahuriri Vallei, Lake Tekapo en de Zuidelijke Alpen. In het interieur zijn er Jeera Green Stone lijsten, en leder in Portland met accenten in Burnt Oak, en Highland Hare. Stiksels in Dark green en Bronze maken het af.

Verenigd Koninkrijk

En dan is er -natuurlijk- ook nog de Verenigd Koninkrijk editie. Deze is -natuurlijk- British Racing Green, met ook groene accenten in het interieur. De inspiratie komt in dit geval van het Lake District. Alsof je een reis maakt van Bentley’s thuisbasis Crewe naar de Macallan whiskey distilleerderij in Speyside, Schotland. Daar aangekomen kan je je dan in je paarse broek gehesen aan de bar nestelen om jezelf te laven aan de alcohol. Mooi werk.

Ik denk dat ik voor de Scandinavië zou gaan. Welke destinatie zou jij bezoeken? Laat het weten, in de comments!