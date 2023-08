Bentley Bentayga EWB Mulliner is 290 km/u snelle lounge

De Bentley Bentayga EWB Mulliner haalt doodleuk 290 km/u. Da’s dan wel humor.

Het ‘probleem’ van veel snelle sportieve SUV’s en crossovers is dat ze sportief moeten zijn, terwijl dat natuurlijk een beetje haaks staat op het concept van dat autotype. Daarom vinden we de Bentley Bentayga EWB Mulliner zo verfrissend. Het is namelijk een SUV zoals een luxe SUV hoort te zijn. Na ja, feitelijk is het een crossover maar als tegenwoorig een Citroen C3 Aircross een SUV wordt genoemd (ja, echt), mag het voor de Bentayga sowieso.

De Bentayga is een tijdje geleden gefacelift en inmiddels zijn er al aardig wat uitvoeringen van de populaire Bentley. Nu is het tijd voor het absolute vlaggenschip, de Bentley Bentayga EWB Mulliner. Je moet deze auto niet zien als een alternatief op een auto, maar een luxe privé-jet.

Extended Wheelbase

De basis is de verlengde Bentayga, de extended wheelbase. Aan de zijkant lijkt de auto ietsje beter in verhouding te zijn. Natuurlijk, de achterdeuren zijn wat groot, maar doordat de auto langer is, lijkt de neuspartij optisch gezien ietsje minder zwaar.

Je kan kiezen uit twee configuraties: een 4+1 (met achterbank) of een 4-zitter (met vier separate stoelen). Die laatste past natuurlijk het beste bij het concept van de Bentley Bentayga EWB, want je bestelt wel een taxi voor de persoon die anders in het midden moet zitten, toch?

Standaard is het ‘Airline Specification’-pakket standaard, waarmee je de stoelen op 22 manieren kunt verstellen middels 12 elektromotoren. Dat zijn meer elektromotoren dan de Nissan Leaf van je buurman, dus je bent hartstikke groen bezig met deze ‘Benta’.

Prestaties Bentley Bentayga EWB Mulliner

Over motoren gesproken, dat is de bekende 4.0 V8 met 550 pk. Daarmee is een topsnelheid mogelijk van 290 km/u en van 0-100 km/u sprinten is in 4,5 seconden achter de rug. Die is niet verkeerd voor een slagschip dat leeg al bijna tweeënhalve ton weegt.

Qua aankleding kun je enkele kanten op. De Blackline specification is mogelijk, maar ga voor zoveel mogelijk chroom en aluminium. Een beetje protserigheid mag wel, want het is immers een Bentley! Zeker het paarse exemplaar op de foto’s is erg tof.

Uiteraard kun je de Bentley Bentayga EWB Mulliner samenstellen zoals jij dat wil. De extreem uitgebreide configurator staat al online. Ondergetekende kwam op deze configuratie uit:

Check hieronder wat jullie aller Wouter van de Bentayga vindt: