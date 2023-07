De goedkoopste Bentayga van Marktplaats

Wat moet je betalen voor de goedkoopste Bentley Bentayga op Marktplaats?

De Bentley Bentayga is alweer een aantal jaar op de markt. De SUV van het Britse prestigemerk heeft zelfs al een facelift achter de rug. Een nieuwprijs van meer dan 250.000 euro en met opties zelfs 300.000 euri is de normaalste zaak van de wereld. Gelukkig kun je tweedehands voor schappelijkere prijzen shoppen.

Inmiddels heeft de afschrijving zijn werk gedaan. En daardoor kun je nu een Bentayga rijden voor een habbekrats. Nee, dat is onzin natuurlijk. Nog steeds blijft het een smak geld. De goedkoopste Bentley Bentayga staat op Marktplaats te koop voor € 138.950.

Het gaat hier verrassend genoeg niet om de diesel of de hybride, maar om een 6.0 W12. Kijk, gewoon een dikke twaalfpitter in je Bentayga. Niks geen compromis. Gewoon volle pollen.

De twaalfcilinder levert 608 pk en 900 Nm koppel. Daarmee snelt de Bentley in 4,1 seconden naar de honderd. De topsnelheid bedraagt 301 km/u. Daarmee behoort de Bentayga nog altijd tot één van de snelste SUV’s ter wereld.

De Bentley heeft 106.000 kilometer gelopen. Deze occasion komt uit 2017 en is uitgevoerd in zwart op zwart. Een saaie specificatie, zeker als je weet wat er bij Bentley allemaal mogelijk is. Deze ietwat fantasieloze en goedkoopste Bentley Bentayga check je op Marktplaats.