Bestaanszekerheid geldt ook voor EV-rijder

Het omslagpunt voor elektrisch rijden is nabij. Den Haag moet nú doorpakken en bestaanszekerheid voor de EV-rijder garanderen.

Ja, woensdag verkiezingsdag hè? Dat betekent niet alleen voor de Timmerfransen, Dilans en Geerts nog een paar dagen knallen, maar ook voor alle mensen met andere belangen in ons land.

Waar Pieter Omtzigt al weken de term bestaanszekerheid probeert te munten, wringt nu ook menig lobbyist zich in allerlei bochten om zijn onderwerp toch ook aan die bestaanszekerheid te linken.

Nu de beurt aan Michiel Langezaal, topman van Fastned, die “bestaanszekerheid” tegenover het ANP gewoon koppelt aan duurzame mobiliteit. Het moet namelijk voor iedereen betaalbaar worden om elektrisch te kunnen rijden.

Visie overheid

Hij roept op tot visie bij de overheid. Zijn hoop is dat in het post-Rutte tijdperk (voor visie ga je naar de opticien) de overheid wel duidelijkheid en visie kan verschaffen. Voordelen rondom bijtelling en motorrijtuigenbelasting voor elektrische auto’s moeten volgens hem blijven bestaan.

Ja dank je de koekoek, meneer Fastned, natuurlijk vindt hij dat! Hoe meer mensen elektrisch rijden hoe meer mensen bij hem komen laden natuurlijk! Zo lusten we er nog wel een paar. Maar hij heeft wel een punt natuurlijk.

Als mensen investeren in een elektrische auto, moeten ze er wel van op aan kunnen dat de overheid de spelregels niet tijdens de wedstrijd steeds veranderd. Want wat zijn we daar in Nederland goed in.

Bestaanszekerheid elektrische rijders

Wat ons betreft is het wat vergezocht om dit aan de “bestaanszekerheid” te koppelen, zo heeft onze messias Pieter het niet bedoeld denken wij, maar goed als we er even in mee gaan. Kies je voor een prijzige EV, dan wil je wel langdurig beloond worden voor die keuze. Daar moet je vanuit kunnen gaan. Dat is een betrouwbare overheid.

Nou die overheid moet dan wel snel gaan investeren in het overvolle stroomnet, want er kan geen Fastned station meer bij. Langezaal erkent dat probleem en geeft aan dat het zeker ook de uitbreiding van de snelladers van het eigen bedrijf tegenzit.

Hij pleit op de valreep voor de verkiezingen voor een actief energiebeleid in plaats van een reactief beleid. Er moet sneller worden geacteerd door overheid en netbeheerders.

Omslagpunt

Michiel Langezaal is wel positief, er komen steeds meer betaalbare elektrische auto’s en de mensen voor wie een EV nu ook bereikbaar kan worden zijn nu aan de beurt om van de voordelen te genieten. Niet alleen de early adopters die kapitaalkrachtiger zijn/waren en jarenlang hebben kunnen profiteren van de Tesla-subsidies.

Je ziet steeds meer EV’s en je voelt dat er een omslagpunt nadert. De techniek wordt sneller, beter en goedkoper. Niemand wil nog terug naar het oude, aldus de topman van het in 2012 opgerichte snellaadbedrijf Fastned.

