F1 Las Vegas 2024 nu al onder vuur

De finishvlag is amper gezwaaid of de editie van 2024 ligt al onder vuur.

Je kunt heel veel zeggen over de grand prix van afgelopen weekeinde, maar één ding is zeker: Las Vegas staat voor spektakel. We zagen losse putdeksels, een training zonder publiek, boos publiek, boze gokkers en een spannende race.

Lokaal deed het hele Formule 1 circus al de nodige stof opwaaien. Zo worden bewoners en bezoekers van Sin City al weken gehinderd door de GP van Las Vegas. Het Bellagio-hotel was amper bereikbaar en wie voor de beroemde fonteinen van het Bellagio naar Vegas kwam had pech en moest het doen met de plaatjes.

Daarnaast zijn er heel veel grote bomen gekapt voor de tribunes en die komen niet meer terug. Erg zonde vindt menig bezoeker van het gokparadijs.

Publiek GP Las Vegas

Wat betreft die tribunes. Als je daar wilt plaatsnemen ben je aardig wat centjes kwijt. Heb je dan pech met rondvliegende putdeksels dan is dat ook nog eens weggegooid geld. Dat krijgt nog wel een staartje.

Maar dat weerhoudt Liberty Media, die de race in Las Vegas zelf organiseert, er niet van om de voorverkoop voor volgend jaar open te gooien op het moment dat Justin Bieber winnaar Max Verstappen had afgevlagd.

Kaartje voor 2.000 dollar

Desgevraagd laat het bedrijf weten dat de vraag naar kaartjes voor de editie van dit weekeinde enorm was. Een ticket om drie dagen staand naar Max Verstappen en co te kijken kostte 500 dollar. Zitten op de tribune kostte 2.000 dollar.

Ook voor de editie van de GP van Las Vegas van volgend jaar verwacht Liberty Media een run op de toegangskaarten. Zeker nu iedereen heeft kunnen zien hoe het spektakel er uit kan zien. Sinds het zwaaien van de finishvlag kun je jezelf inschrijven voor de tickets van volgend jaar.

Borg betalen

Daar zit ook meteen de pijn. Want je koopt nog geen ticket, nee voor 250 dollar maak je aanspraak op een ticket. Voor wie een hospitality plek zou willen is de borg zelfs 1.000 dollar.

Nou borg… Maak je deze bedragen over, dan heb je nog geen garantie op een toegangskaart. Dat ligt er maar net aan hoeveel mensen inschrijven op een kaartje. Zijn dat er meer dan er kaartjes zijn, dan moeten er lootjes getrokken gaan worden.

Uitgeloot? Dikke pech, geld weg! In de algemene voorwaarden staat dat de “borg” niet restitueerbaar is. Het betaalde bedrag gaat wel van de uiteindelijke betaling voor een ticket af. Gelukkig maar. Oh, wat de uiteindelijke tickets mogen gaan kosten is nog niet bekend, maar minimaal de prijs van dit jaar. Sparen maar!