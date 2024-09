Bijzondere Aston Martin DB2/4 op Nederlands kenteken

En negen andere mooie klassiekers die in augustus op Nederlands kenteken zijn gezet.

Bijna 300 auto’s ontvingen van de RDW in augustus een nieuw klassiekerkenteken. Daarnaast waren er nog bijna 50 exemplaren waarbij het oude kenteken opnieuw geactiveerd werd, bijvoorbeeld na een grondige restauratie of na een verblijf in het buitenland. In dit artikel kijken we naar tien bijzondere exemplaren die we in die lijst tegenkwamen.

Alfa Romeo 6C 2500 Sport Cabriolet Pinin Farina 2-Posti

Zonder twijfel is dit een zeer bijzondere klassieker die op Nederlands kenteken is gekomen. Het betreft een auto die in de Tweede Wereldoorlog werd gebouwd voor een zeer hoge pief van de Nazi’s. Het ontwerp was afkomstig van Mario Revelli di Beaumont, een Italiaanse ontwerper die verschillende prachtige auto’s op zijn naam heeft staan. Deze keer deed hij dat in opdracht van Pinin Farina. Dit exemplaar is de enige met een dergelijk ontwerp en mag dus zeker uniek worden genoemd.

De auto heeft lange tijd in een collectie in Oostenrijk gestaan, maar de eigenaar hield niet zo van pottenkijkers en daardoor bleef de auto zo’n 38 jaar volledig verborgen voor het grote publiek. Eerder dit jaar verscheen de auto echter bij het Classic Gala in Schwetzingen, waar ze een prijs voor Best in Class in ontvangst mocht nemen. Daarna is de auto via een Duitse handelaar naar Nederland gekomen. Prachtig!

Alfa Romeo 6C 2300B Turismo Berlina

In augustus werden zelfs nog twee andere klassieke Alfa 6C’s op Nederlands kenteken gezet. De eerste is een 6C 2500 Super Sport Cabriolet uit 1949, maar deze werd helaas na negen dagen alweer geëxporteerd.

De andere is een 6C 2300B Turismo Berlina uit 1936. De 6C 2300 werd in 1934 ontworpen door Vittorio Jano en was bedoeld als een goedkoper alternatief voor de 8C 2300. In 1935 kwam de ‘B’-versie, met een volledig nieuw chassis, een nieuwe ophanging en nieuwe remmen. Van de eerste versie werden zo’n 760 exemplaren gemaakt, van de tweede zo’n 870. De 6C 2300 werd in allerlei versies gemaakt, zoals de Turismo (lange wielbasis), de Gran Turismo (kortere wielbasis), de Pescara en de Millie Miglia (beiden open en sportief). Het exemplaar dat recent op kenteken is gekomen, is de tweede Turismo die door Alfa Romeo gebouwd is, uitgevoerd in donkerrood.

Ariès CC4S Saloon

Ariès was een Franse auto gebouwd door La Société des Automobile Ariès in het plaatsje Asnières-sur-Seine dat onderdeel is van de metropool Parijs. Het bedrijf is in 1902 opgericht door Baron Charles Petiet. De eerste jaren werden vooral luxe auto’s gebouwd, later ook vrachtauto’s en zelfs race auto’s. De productie eindigde in 1937, toen waren ongeveer 20.000 auto’s geproduceerd.

Deze CC4S uit 1925 heeft, voor zover bekend, de enige overgebleven lichtgewicht body van Audineau, gebouwd volgens het Weymann-principe: een houten frame bekleed met leer in plaats van staal. De viercilinder motor heeft een inhoud van 1.130 cc en levert 40 tot 55 PK op, afhankelijk van het aantal bougies, want je kan er vier of acht in doen. De auto staat te koop, met een vraagprijs van € 59.950.

Aston Martin DB2/4 MkII

Op de London Motor Show van 1953 werd de Aston Martin DB2/4 gepresenteerd, een verdere ontwikkeling van de DB2, maar met daarbij twee extra zitjes achterin. De motor had een capaciteit van 2.580 cc, maar in april 1954 volgde een optionele 2.922 cc motor. Twee jaar na de introductie volgde de ‘Mark 2’, waarbij de 2.9 liter motor standaard werd en waarbij tevens het ontwerp een update kreeg. Tevens werden de carrosserieën gebouwd bij Tickford in Newport Pagnell. In totaal werden 199 stuks van de MkII gebouwd: 145 Saloons, 16 Drophead Coupés, 34 Fixed Head Coupés (FHC) en nog 4 anderen. De nieuwprijs van de Saloon was ongeveer £ 2.050, een prijs waar je je nu niets bij voor kan stellen.

Het exemplaar dat recent op Nederlands kenteken is gekomen, is één van de 62 exemplaren met het stuur links. Nieuw geleverd in Californië in de rode kleur Imperial Crimson met een beige leren interieur. Vanaf 2013 is de auto volledig gerestaureerd, nu met een andere rode kleur en een zwart interieur.

Bentley S3 Saloon

De Bentley S3 werd geproduceerd tussen 1962 en 1965 en was nauw verwant aan de Rolls-Royce Silver Cloud III. De S3 leek sterk op zijn voorganger, de S2, met als meest zichtbare verschil de dubbele koplampen. De 6.2 liter V8 kreeg een hogere compressieverhouding en grotere carburateurs, waardoor het vermogen nog iets toenam. In totaal zijn 1.318 exemplaren gebouwd. De S3 die in augustus op kenteken verscheen, was oorspronkelijk geleverd in de Verenigde Staten en had het stuur aan de linkerkant. In 2010 kwam de auto met de Amerikaanse eigenaar mee naar Londen. In 2016 bracht de auto nog £ 22.400 op bij een veiling van het Brooklands Museum.

Berliet VHA

De oudste auto die in augustus op kenteken is gekomen, viert dit jaar haar 100ste verjaardag! Het gaat om een auto van het merk Berliet, opgericht door Marius Berliet die al in 1894 z’n eerste verbrandingsmotor had gebouwd. In 1912 won een Berliet de Rally van Monte Carlo en rond diezelfde tijd produceerde het bedrijf al zo’n 3.500 auto’s per jaar. Uiteindelijk werd de productie van personenauto’s steeds minder en daar stopte men in 1939 mee. Wel ging het bedrijf nog vele jaren succesvol door met het bouwen van verschillende soorten vrachtwagens, totdat het merk in de jaren ’70 verkocht werd aan Renault en de merknaam Berliet langzaam maar zeker verdween. De groene Berliet VHA uit 1924 die in augustus geregistreerd werd op Nederlands kenteken, heeft een viercilinder 2.600 cc motor. De VHA is bijvoorbeeld verschenen als een soort taxibusje voor hotels, maar in dit geval gaat het waarschijnlijk om een grotere cabriolet die plaats biedt aan zo’n zes personen, verdeeld over drie rijen.

DeTomaso Pantera

Alejando de Tomaso startte in 1959 het bedrijf De Tomaso Modena SpA. Het meest succesvolle model was de Pantera, ontworpen door de Amerikaan (met Nederlandse roots) Tom Tjaarda. De motor was afkomstig van Ford en uiteindelijk zouden zo’n 7.260 exemplaren van de band rollen. De auto die in augustus geregistreerd werd, is een blauwe Pantera GTS met Europese specificaties die in 1974 naar Amerika ging, als onderdeel van een groepje van acht auto’s die bedoeld waren voor wat belangrijke Ford medewerkers. Op 1 september stonden 75 DeTomaso’s geregistreerd op Nederlands kenteken. Ruim de helft daarvan, 47 stuks, waren Pantera’s.

Lancia Fulvia Coupé Rallye 1.3 HF

Deze uitvoering van de Fulvia is behoorlijk zeldzaam, want tussen 1967 en 1969 werden slechts 882 exemplaren gebouwd. Een echte competitiewagen, met een carrosserie van dunner staal, verschillende aluminium onderdelen en Perspex achterruiten. Daarmee was de auto 125 kg lichter dan een standaard Fulvia. De 1.3 liter motor werd ook aangepast en leverde 100 PK, wat zeker niet verkeerd is bij een gewicht van slechts 825 kg.

Dit exemplaar komt uit 1968 en is uitgevoerd in de kleur Rosso Chester. Nieuw verkocht in Italië en recent volledig gerestaureerd. Via Montagna d’Oro heeft de auto nu een Nederlandse eigenaar gevonden.

Lea-Francis 14HP Sports

Ruim een jaar geleden werd dit specifieke exemplaar uit 1948 aangeboden door Bonhams, waarbij de nieuwe eigenaar zeker moest houden van puzzelen. De auto was namelijk grotendeels uit elkaar gehaald en moest dus uiteindelijk weer helemaal in elkaar worden gezet. Blijkbaar is dat gelukt, anders had de RDW geen kenteken afgegeven.

Lea-Francis was trouwens een kleine autofabrikant uit Coventry in Engeland die in 1903 begon met de fabricage van auto’s. Rond 1925 ging men sportauto’s maken en enkele mooie overwinningen, zoals die in de Ulser TT, zorgden voor meer bekendheid. De 14 HP werd geproduceerd tussen 1946 en 1954, in vier verschillende varianten. Allemaal uitgevoerd met een viercilinder in lijn met 1.767 cc. Van dit type werden uiteindelijk 3.329 exemplaren gebouwd.

Mazda 110S Cosmo Sport

Nadat Mazda de rechten had gekocht om de NSU Wankelmotor te gaan produceren, werd in 1964 het eerste prototype van de Cosmo getoond met deze beroemde rotatiemotor. Slechts 982 cc, maar wel een vermogen van 110 PK, genoeg om een topsnelheid van 185 km/u te geven.

De werkelijke productie begon in 1967 en in vijf jaar tijd rolden 1.176 exemplaren van de band. Hiervan waren 833 stuks van de tweede serie, ook aangeduid met L10B, die zelfs 128 PK had en een top van 193 km/u. Eén van deze L10B-uitvoeringen is recent via Metropole Classics op kenteken gekomen. Eerder dit jaar werd de auto via Bonhams geveild en bracht toen € 103.500 op.

Dit artikel is een bijdrage van Edvar van Daalen.