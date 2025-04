Gekweld EV-merk slaat terug met 800 pk sterke SUV

De razendsnelle zevenzitter komt ook naar Nederland!

Het idee achter Lucid klinkt veelbelovend. Geef een van de ontwerpers van de succesvolle Model S – die vond dat het allemaal nóg beter kon – zijn eigen merk en geef hem een vrijbrief om een nog betere Model S te bouwen. De desbetreffende ontwerper is Peter Rawlinson en het bijbehorende merk is Lucid.

De Air werd geboren en was niet alleen fraaier dan de Model S, maar had ook nog eens meer vermogen én kwam een heel stuk verder. Wat kan er nog mis gaan? Veel, zo bleek bij de presentatie van de jaarcijfers. Het bedrijf draaide vorig jaar een verlies van 2,7 miljard dollar, omgerekend ongeveer 2,5 miljard euro. Bij diezelfde presentatie kondigde Rawlinson aan dat hij zijn rol als CEO inruilt voor de functie adviseur.

Lucid Gravity: de SUV voor de revolutie

Hoog tijd dus voor Lucid om wat verkopen te realiseren voordat het noodlot aanbreekt. Dat moet, zoals dat tegenwoordig gaat, lukken met de eerste SUV van Lucid genaamd Gravity. Afgaande op de foto’s is de Gravity een behoorlijke unit. Afmetingen hebben we niet, maar het aantal stoelen en de bagageruimte verklappen een boel.

Je kunt de Gravity straks bestellen met plaats voor vijf of zeven personen. In het geval van de vijfpersoonsversie heb je maximaal 3.400 liter aan bagageruimte. Dat is de laadruimte inclusief platte achterbank opgeteld bij de laadruimte in de frunk. De Gravity met plaats voor zeven heeft maximaal 3.140 liter opslagplaats. Laat je de derde zitrij staan, dan heb je 590 liter kofferbakruimte. Dat is bijna evenveel als de bagageruimte in een Audi Q8.

Het interieur

De achterbank achter de twee voorstoelen is verschuifbaar en krijgen optioneel tafeltjes, USB-aansluitingen en stopcontacten. Voorin is een gigantisch gebogen breedbeeldscherm voor de bestuurder aanwezig. Het 6K OLED-touchscreen meet 34-inch en is uitgerust met een nieuw besturingssysteem.

Het stuur is uiterst rustig vormgegeven met twee controllers onder de duimen met aan beide zijdes twee knoppen. Over knoppen gesproken: onder het kleine middenscherm zien we nog meer (ogenschijnlijke fysieke) knoppen.

Specificaties Gravity Grand Touring

Net als zijn sedan-broertje krijgt de Gravity een behoorlijk indrukwekkende aandrijflijn. Voor we het daarover hebben: Lucid gaat (voorlopig) twee versies van de Gravity uitbrengen. De instapper heet Touring en de topper Grand Touring. Die tweede komt als eerste op de markt en wordt uitgebreid belicht. Heel veel meer info over de instapper krijgen we nog niet.

De Gravity komt op een compleet nieuw Lucid-platform te staan. De nieuwe basis zorgt voor een vermogen van 800 pk. Benut je die ten volste, dan kun je in 3,6 seconden van 0 naar 100 km/u sprinten. Daarmee win je bij een stoplichtsprintje van een 992 GT3 Touring. In een zevenzitter! Doe je het wat rustiger aan, dan moet de luchtvering zorgen voor een relaxte rit. Tegen een meerprijs levert Lucid de Gravity met vierwielbesturing voor beter stuurgevoel en een kleinere draaicirkel.

Zo’n gigant met genoeg ruimte voor de kinders en al hun speelgoed vraagt natuurlijk om een zomervakantie met de caravan. Gelukkig stelt de Gravity ook daarin niet teleur. Het maximale trekvermogen is 2.700 kilo. Dat is precies evenveel als een diesel-XC90.

Opladen gaat ook vliegensvlug

De inhoud van het batterijpakket weten we niet, maar veel belangrijk is de actieradius die we wel weten. Die is in de Grand Touring 724 kilometer. Net als het ontladen gaat het opladen in een rap tempo. Lucid past eigen laadhardware toe waarmee het voltage van de laadspanning wordt opgevoerd van 500 naar 926 volt. Wie op het piekvermogen DC-snellaadt, zou in 11 minuten 320 kilometer extra range hebben getankt.

Wat kost de SUV van Lucid?

Voorlopig komt dus alleen de Lucid Gravity Grand Touring op de markt. De markt is de komende tijd de VS. Later volgt de instapper die in zijn thuismarkt in ieder geval voor het najaar van 2025 verschijnt. Ergens in datzelfde najaar komen de Lucid Gravity Grand Touring en Touring naar Europa en Nederland. Wat ze gaan kosten, is nog onbekend.

In de Verenigde Staten kunnen ze de Grand Touring vanaf vandaag bestellen. De Amerikaanse klanten betalen er minimaal $ 94.900 voor. Daarmee duikt de dikste Gravity 5k onder zijn grote rivaal in de VS, de Tesla Model X Plaid. De Gravity Touring heeft straks een Amerikaans prijskaartje van $ 79.900.

In de huidige politieke situatie zou je verwachten dat men de Tesla laat staan voor de Lucid, maar wat als straks de elektrische Range Rover er is?