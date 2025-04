GP Saudi-Arabië 2025: tijden en alles dat je moet weten

Lees hier alles dat je moet weten over de GP van Saudi-Arabië 2025.

McLaren kwam, zag en overwon in Bahrein. Tenminste, één McLaren, namelijk die van Oscar Piastri. De jonge Australiër reed knap naar pole-position terwijl zijn teamgenoot door het ijs zakte. Vervolgens hield hij zijn hoofd koel en domineerde de race. Norris kwam netjes terug naar P3 na een fout bij de start. En Max Verstappen? Die worstelde met zijn auto en de pitstops. De Nederlander kwam niet verder dan P6.

Verstappen en Red Bull hebben weinig tijd om bij te komen van de teleurstellende GP van Bahrein. De F1-teams reizen direct 1.500 kilometer door naar Jeddah voor de GP van Saudi-Arabië van 2025. Gaat Verstappen daar hogere ogen gooien of wordt het weer een McLaren-feestje?

Agenda GP Saudi-Arabië 2025

Pak de wc-kalenders, fysieke of virtuele agenda’s er maar bij: dit zijn de tijden waarop de verschillende sessies van de GP van Saudi-Arabië 2025 starten.

Vrijdag 18 april

15:30 – 16:30 | Eerste vrije training

19:00 – 20:00 | Tweede vrije training

Zaterdag 19 april

15:30 – 16:30 | Derde vrije training

19:00 – 20:00 | Kwalificatie

Zondag 20 april

19:00 – 21:00 | Race

GP Saudi-Arabië

Saudi-Arabië heeft niet een enorme autosportgeschiedenis of enorme auto-industrie. Wel is het land hofleverancier van olie voor een hele hoop economieën, waaronder de onze. Dus ja, net als in Bahrein is hier sprake van sportswashing. Dankzij dit sportevenement ga jij warme gevoelens koesteren jegens Saudi-Arabië. Althans, dat is de bedoeling.

Het circuit: Jeddah

Zonder gekheid, Jeddah is ongelooflijk. Het is Monaco, maar dan aan het trippen op het spul van Walter White. Het is een stratencircuit in de haven van een rijke stad, maar waar Monaco episch traag is en er geen inhaalmogelijkheden zijn, is Jeddah juist heel erg snel en kun je op sommige plaatsen inhalen. Denk aan de harde remzones van bocht 27 en vervolgens in bocht 1-2. Wie beduidend sneller is en forse cojones heeft, kan het proberen in T4 en T13.

Het circuit is 6,174 km lang, dus we rijden precies 50 ronden om de 300 km plus een ronde te vervolmaken. De rijrichting is tegen de klok in. Ondanks de kronkelige lay-out zijn er maar liefst drie DRS-zones. Het ronderecord staat op naam van Lewis Hamilton. Hij reed een 1.30,734 tijdens de nagelbijtende GP van Saudi-Arabië 2021 op Pakjesavond.

GP Saudi-Arabië 2024: wat gebeurde er vorig jaar?

We blikken eventjes terug naar het vorige seizoen. Want wat gebeurde er toen allemaal?

In 2024 was de GP van Saudi-Arabië de tweede op de kalender. Red Bull was toen nog erg dominant en ging vol goede moed richting Jeddah. Tevens maakte Oliver Bearman zijn F1-debuut bij Ferrari omdat Carlos Sainz niet fit genoeg was om te racen.

Kwalificatie

Max Verstappen toonde zijn ijzersterke vorm in de RB20 door pole-position te pakken met ruim 0,3 seconden voorsprong op Leclerc en Pérez. Zijn snelste rondje ging in 1.27,472.

Snelste ronde

De eer voor het snelste rondje van de race moest Verstappen overlaten aan Charles Leclerc. Hij noteerde in de laatste ronde van GP van Saudi-Arabië 2024 een 1.31,632.

Podium

Net als tijdens de kwalificatie is Max Verstappen heer en meester in de race op het vliegensvlugge stratencircuit. Hij wint met ruim dertien seconden voorsprong op teammaat Checo Pérez. Die Pérez krijgt een vijf-secondenstraf, maar rijdt die weer goed door meer dan vijf seconden voor Leclerc te finishen. Debutant Bearman finisht als zevende. Lees hier onze samenvatting van die race!

GP Saudi-Arabië 2025: wat we al wel weten

Ondanks dat de eerste meters nog gereden moeten worden, zijn er al heel veel dingen die we met je kunnen delen. Zo ben je nog beter geïnformeerd bij de cappuccino-corner.

Red Bull met de handen in het haar

2025 verloopt nog niet zoals Red Bull Racing het had gehoopt. De oersterke races zoals die in 2024 lijken ver weg. Genoeg reden voor Helmut Marko om de alarmbellen te laten klinken. Hij zegt tegen onder andere Motorsport.com: ”Het is erg alarmerend. We weten dat we niet competitief zijn. Er zullen nieuwe onderdelen moeten komen in de volgende races en hopelijk brengt dat een oplossing. We moeten zo snel mogelijk performance vinden, maar standaarddingen zoals pitstops moeten ook beter. Als de auto niet het snelst is en de pitstop ook niet werken, dan is dat niet acceptabel.”

Ook bij kampioenschapsleider Norris gaat het niet goed

Ook al heeft hij nog altijd de leiding in de stand, Lando Norris is absoluut niet tevreden. Vooral niet over zichzelf. Dat was vooral goed te merken na de kwalificatie van afgelopen zaterdag. Na een teleurstellende zesde plaats reageerde Norris als volgt bij de camera’s van F1 TV.

Norris: “Ik ben al het hele weekend heel erg langzaam, dus het is geen verrassing. Om eerlijk te zijn kom ik gewoon te kort. Ik weet het niet, het voelt alsof ik nog nooit met een Formule 1-auto heb gereden. Ik worstel veel, ik weet niet waardoor dat komt en ik moet op zoek gaan naar antwoorden.”

Bij de start van de race leek Norris weer terug te zijn, totdat bleek dat hij zijn McLaren buiten het startvak had geparkeerd. Een vijf-secondenstraf later finishte Norris als derde achter Russell en teammaat Piastri. Die laatste komt door het geklungel van Norris en zijn eigen sterke optreden dichterbij in de stand.

Wat is de stand bij aanvang van de GP Saudi-Arabië 2025?

Verstappen is zijn tweede plaats na de GP van Bahrein kwijt aan Piastri die nu de nieuwe uitdager is van de leider in het klassement: Lando Norris. Verder schuift Russell een stuk dichterbij Verstappen en pakte Alpine dankzij Pierre Gasly de eerste punten van dit seizoen.

Stand coureurskampioenschap voor de GP van Bahrein 2025

Lando Norris – 77 punten Oscar Piastri – 74 punten Max Verstappen – 69 punten George Russell – 63 punten Charles Leclerc – 32 punten Andrea Kimi Antonelli – 30 punten Lewis Hamilton – 25 punten Alexander Albon – 18 punten Esteban Ocon – 14 punten Lance Stroll – 10 punten Pierre Gasly – 6 punten Nico Hülkenberg – 6 punten Oliver Bearman – 6 punten Yuki Tsunoda – 2 punten Isack Hadjar – 4 punten Carlos Sainz – 1 punten Fernando Alonso – 0 punten Liam Lawson – 0 punten Jack Doohan – 0 punten Gabriel Bortoleto – 0 punten

Stand constructeurskampioenschap voor de GP van Bahrein 2025

McLaren – 151 punten Mercedes – 93 punten Red Bull Racing – 71 punten Ferrari – 57 punten Haas – 20 punten Williams – 19 punten Aston Martin – 10 punten Racing Bulls – 7 punten Alpine – 6 punten Sauber – 6 punten

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP Saudi-Arabië 2025?

Het hele seizoen is er tot nu toe gereden met de hardst mogelijke banden. Daar komt in Jeddah verandering in. Pirelli neemt de C3 mee als harde band, C4 als medium en C5 als softs mee. Dit hebben de FIA, F1 en F1-teams zo afgesproken om meer strategische bandenkeuzes te kunnen maken en de race interessanter en minder voorspelbaar te maken.

Welke strategieën zijn er mogelijk voor de GP Saudi-Arabië 2025?

In de vier voorgaande Grands Prix in Saudi domineerde de één-stop telkens. De ene keer was dit de oorspronkelijke planning, de andere keer kwam het door een safety car. Zo ook vorig jaar toen in ronde 7 Lance Stroll zijn Aston Martin hard in de muur parkeerde.

Weersvoorspelling GP Saudi-Arabië 2025:

Het zal je niet verbazen dat er geen regen verwacht wordt voor de GP van Saudi, tenzij de sjeiks dat willen. Dan komt er gewoon wat meer cloud seeding, een proces waarbij regen kunstmatig wordt opgewekt. De weersvoorspelling voor dit raceweekend is als volgt:

Vrijdag (VT1 & VT2):

Volgens de weersvoorspelling van de FIA is het lekker warm in Jeddah. Tijdens de eerste training is het gemiddeld 31 graden Celsius, een training later zelfs 33 graden. De wind kan nog wel een factor worden met snelheden tot 35 km/u. Naarmate de dag vordert, moet de wind steeds meer gaan liggen.

Zaterdag (VT3 & Kwalificatie):

Op dag 2 van het raceweekend zien we ongeveer dezelfde weersomstandigheden als op dag 1. Tijdens VT3 is het ongeveer 32 graden Celsius en bij de kwalificatie 30 graden. Wederom kan de wind een rol gaan spelen.

Zondag (Race):

Om 20:00 uur lokale tijd gaan de rode lampen boven het circuit uit. Het windje is er nog steeds, net als de temperaturen boven de 30 graden Celsius. De windsnelheden kunnen weer richting de 35 km/u oplopen, maar zullen tijdens de race afnemen.

Kansen Max Verstappen GP Saudi-Arabië 2025

Helmut Marko stipte al eerder in deze voorbeschouwing aan hoe de vlag erbij hangt bij Red Bull. Je mag Verstappen nooit afschrijven, maar toch durf ik te zeggen dat Verstappen weinig kans maakt op de overwinning. De McLarens zullen waarschijnlijk oppermachtig zijn op het circuit vol met snelle knikken.

Wie wordt de verrassing van de GP Saudi-Arabië 2025?

De Mercedes lijkt dit jaar ook op rails te liggen, maar daarmee weten Russell en Antonelli nog geen gevaar te vormen voor de overwinning. Wellicht dat dat op het technische circuit in het Midden-Oosten wel het geval is. Antonelli is erg sterk begonnen als rookie, maar de onbetwiste teamleider is George Russell. Hij zit er lekker in dit jaar en rijdt met veel vertrouwen rond. Houd hem in de gaten als outsider voor de winst.

Wat zeggen de wedkantoren over de GP Saudi-Arabië 2025?

Voor het eerst dit seizoen heeft Lando Norris niet de laagste odds. Je maakt kans op het minste geld als je inzet op Oscar Piastri als winnaar. Zijn odds zijn 2,27 en die van Norris 2,33. Als Verstappen wint en je hebt op hem ingezet, krijg je 9,25 keer je inzet terug. Outsider Russell heeft 12,00 en Antonelli 50,00.

Waar kan ik de GP Saudi-Arabië 2025 volgen?

F1TV

Voorheen kon je bij F1 TV een abonnement van € 94,99 per jaar afsluiten, maar sinds kort ben je gedwongen om een maandabonnement te nemen. Je betaalt 11,90 euro elke maand. Oef. Alle programmering eromheen is bijzonder puik te noemen. Je kan kiezen uit onboard-camera’s en commentaar in verschillende talen.

Viaplay

Het makkelijkste is om Viaplay te regelen. Dat kun je vervolgens kijken op al je devices. Viaplay is een streamingservice, dus je krijgt ook films, series, sport en darts. De programmering eromheen met F1-programma’s is op zich prima. Het is de afgelopen jaren wel een stuk duurder geworden. Daar krijg je dan wel het commentaar van Olav Mol voor terug.

VPN

Mocht je geen zin hebben om zoveel geld kwijt te zijn, is er ook een voordelige optie. Je kan een VPN installeren en dan inloggen in een land waar je Formule 1 gewoon kunt kijken, zoals Oostenrijk of Luxembourg.

Streams

Als je zin hebt in virussen, lage beeldkwaliteit en een instabiele verbinding, kies dan voor een stream.

Autoblog zal sowieso verslag doen van de kwalificatie én de race.