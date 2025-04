Wansmaak Woensdag: getunede VW Kever van de overheid

De aangepakte New Beetle gaat binnenkort in de veiling.

Voor je naar beneden scrollt om je ongezouten mening te delen over de auto of mijn keuze om deze New Beetle mee te nemen in de piepjonge (bijna) wekelijkse rubriek ‘Wansmaak Woensdag’, ho even. Wie mijn vorige bijdrage aan dit websiteonderdeel heeft gelezen, weet dat ik geen groot tuningliefhebber ben. Maar de mods zijn voor mij niet het probleem bij deze Kever.

Eerst even kijken wat we hier precies hebben. De Kever op de afbeeldingen is begin 1999 gebouwd en een paar dagen later in Nederland voor het eerst geregistreerd. Het is dus een origineel Nederlandse auto. Hij kreeg een geinig kenteken (XP-GG-01) en was origineel blauw.

In het vooronder ligt een 2,0-liter viercilinder die 115 pk produceert. Het verbruik is 1 op 11 en het rijklare gewicht 1.303 kilo. Inmiddels zijn er ruim 320.000 kilometer mee gereden en is de apk sinds 3 augustus 2023 verlopen.

Zoals je ziet, is de Kever verre van stock. Er zit bijvoorbeeld een nieuwe voor- en achterbumper op en er is een leuke achtervleugel op de achterklep geplakt. Verder heeft de VW wat slaperigere oogjes gekregen door een van de vele oranje details.

Eerlijk gezegd, vind ik de buitenkant nog best geslaagd. De Kever is een lollige machine die je vooral niet te serieus moet nemen. Zolang je de lol kunt inzien van deze VW, valt de wansmaak eigenlijk best mee. Mijn probleem zit hem in het interieur.

De aangepaste cabine

Waar het wat mij betreft misgaat, zit hem al in de stoelen en bekleding. Ik begrijp dat het oranje-thema hier ook terug moet komen, maar kijk eens. De veloursachtige bekleding op het dashboard doet afbreuk aan het racey-karakter van de buitenkant. Vervolgens zit er een wel een sportief stuur op, maar zien de stoelen eruit alsof ze nog minder steun bieden dan een kerkbankje.

Goed, dat interieur valt nog wel aan te passen. Maar er zijn nog wat mankementen. Her en der heeft Domeinen RZ wat roestplekken en schades aangestipt met pijltjes. Al die plekjes aanpakken zal veel tijd en energie kosten. Tevens hangt de voorbumper los en heeft tenminste één velg één of meerdere aanvaringen gehad met een stoeprandje.

De getunde Volkswagen New Beetle staat nu dus bij de overheid, maar is op zoek naar een nieuwe eigenaar. De veiling start op maandag 21 april om 08:30 uur en eindigt op donderdag 24 april om 10:00 uur. Doe jij een bod of kun jij je het veroorloven om te bieden op een Alpina van Domeinen RZ?