Dit is de nieuwe, sterkste straatauto ter wereld met plofmotor!

Geen hybride hulpjes, maar gewoon een ouderwetse V8!

Komt er een moment dat Elon Musk en Jeff Bezos genoeg geld hebben verdiend en met pensioen gaan? En zou Mathieu van der Poel al bijna klaar zijn met het keer op keer vermorzelen van de concurrentie bij het veldrijden? Blijkbaar is het hoogst haalbare voor sommige mensen nog niet genoeg.

Zo ook bij de eigenaren van straatauto’s met het meeste vermogen. Dat bewijst John Hennessey, de oprichter en eigenaar van het Amerikaanse autobedrijf. ”In de afgelopen drie jaar hebben we bijna dertig F5’s geleverd aan klanten over de hele wereld. Een aantal van onze klanten vroegen om meer vermogen”, laat Hennessey optekenen. Geen probleem, vindt de Texaan.

De klantvraag leidde tot de geboorte van de auto op de foto’s bij dit bericht: de Hennessey F5 Venom Evolution. Eerder hadden we al de Revolution en F5-M, maar nu krijgt de F5 Venom voor het eerst een vermogensboost. Alsof de hypercar met ruim 1.800 pk dat nodig had.

Sterkste straatauto met verbrandingsmotor ter wereld

Hennessey heeft met Ilmor, Shell en Roger Penske samengewerkt om de power te vergroten. De ‘Fury’ 6,6-liter twinturbo-V8 kreeg de grootste gespiegelde turbo’s ter wereld, nieuwe aluminium zuigers en drijfstangen, titanium uitlaatkleppen, grotere high-flow injectoren en lichte kleppendeksels.

Alle aanpassingen bij elkaar zorgen voor een boost van 216 pk waardoor het vermogen groeit naar 2.059 pk bij 8.000 tpm en 1.959 Nm bij 5.200 tpm op E85-benzine van Shell.

Nog meer aanpassingen

Maar het bleef niet alleen bij een grote beurt voor de motor. Hennessey is behoorlijk uitgebreid aan de slag gegaan voor de Evolution. Er is dus meer vermogen en koppel, maar ook de aero is geüpdatet, er is een nieuwe, adaptieve ophanging, een touring-uitlaat en -stoelen.

Dankzij het adaptieve onderstel verandert het rijgevoel, overhellen en stuurrespons van de F5 aan de hand van de rijmodus. Zo moet ie op de openbare weg rustiger zijn en nog angstaanjagender op het circuit. De aerodynamische verbeteringen zitten hem in een nieuwe splitter, vloer, dive planes (die kleine vleugelachtige dingen in de voorbumper), louvres aan de bovenkant van de open wielkasten en nieuwe Gurney-flap op de achterspoiler.

Tot slot moet het ook een stuk relaxter worden om in de Venom F5 te rijden. Kijk, dat is nog eens een upgrade waar je echt wat aan hebt. Er zijn luxere Touring-stoelen voor de langere ritten. Wie tijdens die roadtrips niet doof wil worden, is er een Touring-uitlaatsysteem dat de V8-uitlaatwindjes wat indampt.

De snelste auto ter wereld?

Hennessey staat erom bekend om een gooi te doen naar de snelste auto ter wereld wanneer ze een nieuwe versie van de Venom F5 laten zien. Of ze dat ook met de Evolution gaan doen, bespreekt het merk niet. Wat we wel weten, is dat ie weer wat sneller is geworden. Van 0 naar 200 mijl per uur (321 km/u) gaat in slechts 10,3 seconden. De originele Venom F5 doet daar een tergend langzame 12,8 seconden over.

Wat kost dit geintje?

Het is bij Hennessey lastig in te schatten wat ze gaan vragen voor nieuwe Venom F5-versies. De Revolution kost €2,74 miljoen terwijl de Roadster $ 3 miljoen en de handgeschakelde coupé $ 2,65 miljoen kosten. Als we dan toch een gokje moesten doen: ga ergens rond de 3 miljoen dollar zitten.

Bezitters van een F5 Venom kunnen ook bij Hennessey langsgaan. Daar was het uiteindelijk om te doen, weet je nog? Eigenaren van de coupé, Roadster en Revolution kunnen langskomen voor het pakket. Zij betalen $285.000 (ongeveer € 250.000). Dat is nog zonder de Touring-upgrades. Hoe duur die zijn, weten we niet.

Bugatti, jullie zijn weer aan zet.