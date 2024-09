Rij als een koning met twaalf cilinders voor 5.000 euro

Een buitenkansje, deze Audi A8 6.0 W12 occasion kost slechts vijfduizend euro’s!

Ooit betaalde iemand een flinke bom duiten voor deze ooit nieuwe Audi A8 in 2004. Afschrijving is iets moois, want nu kun je deze auto voor een habbekrats kopen. Zie je wat ik gedaan heb? Ik zeg kopen, niet rijden. Als je meer wil weten hoe afschrijving precies werkt, tik dan eens iemand op de schouders die zijn of haar Porsche Taycan heeft ingeruild. Doe het wel voorzichtig en zorg dat je tissues achter de hand hebt voor het geval dat.

Terug naar de Audi A8. Dit pareltje op Marktplaats staat te koop voor een spotprijs. Serieus, voor de vraagprijs van 4.900 euro scoor je voor minder dan vijf mille een enorm luxe auto. Deze generatie A8 oogt misschien wat gedateerd, maar als youngtimer kun je zakelijk wel alle kosten met een lach betalen. Tot het echt niet meer grappig is natuurlijk, dat is altijd het lastige met dit soort auto’s.

Audi A8 occasion

Dit specifieke exemplaar is uitgerust met de machtige 6.0 W12. Met 451 pk en 580 Nm koppel is het geruisloos over de autobahn fahren. Tenzij er een piepje of kraakje is, want we hebben het nog steeds over een 20 jaar oude auto. Met een sprinttijd van 5,2 sec naar honderd kilometer per uur staat de A8 nog steeds zijn mannetje. De topsnelheid bedraagt 250 km/u.

Koning Willem-Alexander heeft ook een Audi A8. Wel een generatie nieuwer, de binnenzijde van dit exemplaar zal hij niet gezien hebben. Toch is het een leuk idee om in dezelfde modelreeks te rijden als je eigen koning. Dat is konings, konings! Zou Jack van Gelder zeggen.

Het zachte prijsje van 4.900 euro heeft niet eens zozeer te maken met de Audi A8 als auto, maar met de kilometerstand. Met deze romige twaalfcilinder zijn 594.029 kilometers gemaakt! Ik wil echt niet weten hoeveel tankstations deze Audi gezien heeft. Dat moeten er een hoop zijn. In de Marktplaats-advertentie is het woordje ‘garantie’ nergens te bespeuren. Misschien valt er wat te onderhandelen.

Het eerste halve miljoen aan kilometers is een feit. Aan iemand anders de deftige taak er nog vier ton bij te zetten om de miljoen aan de tik. Welke Audi-liefhebber met een hekel aan geld gaat deze deftige taak op zich nemen. Iemand?

Met dank aan Dennis voor de tip!