Bishops Heritage Range Rover is cooler dan een nieuwe - Autoblog.nl

Range Rover restomods zijn helemaal de bom.

Begint de klassieke Range Rover het stokje van de Defender over te nemen als meest geliefde restomod-object? Je zou het bijna denken, want na de Chieftain Range Rover van vorige week hebben we er nu alweer eentje in deze categorie. Ook dit is een driedeurs variant die voorzien is van een Amerikaans blok.

Toch is de aanpak bij deze Range Rover – een creatie van Bishops Heritage – iets anders geweest. Om te beginnen is het exterieur niet schokkend gewijzigd. De Chieftain Range Rover had echt een racy look gekregen, maar dit exemplaar is nog vrij ingetogen. De velgen en de LED-koplampen zijn eigenlijk de grootste wijzingen. Toch geven de subtiele aanpassingen, in combinatie met de zwarte lak, de Range Rover meteen een andere uitstraling.

De veranderingen worden drastischer op het moment dat je het portier opentrekt. Het interieur heeft namelijk een complete make-over gekregen. We zien onder meer nomex kuipstoelen met blauwe stiksels en een met alcantara bekleed dashboard. Ook het stuur is nieuw. De logo’s die je overal ziet zijn niet van Bugatti maar van Bishops Heritage en Bamford. Dat laatste merk is een Brits horlogemerk dat zijn naam leende voor deze special edition.

Onder de motorkap is hetzelfde blok te vinden als in de Chieftain Range Rover. Geen Rover V8 dus, maar een LS3-V8 uit de schappen van GM. In dit geval is er geen supercharger gemonteerd, dus blijft het vermogen – net als het uiterlijk – nog enigszins bescheiden. De V8 produceert 477 pk, nog altijd ruimschoots meer dan de krachtigste originele Range Rover. Zoals je al kon zien op de foto’s is ook de handbak verdwenen. Dat is nu een zestraps automaat geworden.

Deze Range Rover van Bishops Heritage zal een exclusieve verschijning blijven. Er worden er namelijk niet meer dan tien van gebouwd. Als je als Range Rover-eigenaar achter het net vist: niet getreurd. Het Britse bedrijf is namelijk gespecialiseerd in het ombouwen van Range Rovers en weet dus vast wel iets anders moois van je Range te maken.