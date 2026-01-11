Bijzonder uitstapje van Alpina kan van jou zijn

Naast de ‘gebruikelijke’ modellen van BMW die de basis vormden voor een Alpina, was er een ietwat vreemd uitstapje.

Vrijwel iedereen die weet wat Alpina is en was, is benieuwd wat BMW gaat doen nu Alpina officieel een submerk binnen de BMW Group is. Het lijkt erop dat Alpina min of meer gaat worden wat het was, maar dan als een soort luxe label voor dikke BMW’s. Ietwat wat Alpina altijd al was, maar onderschat het werk van de firma uit Buchloe niet. Een Alpina was altijd iets heel anders dan de BMW waarop deze gebaseerd was.

Alpina-modellen

Alpina is betrekkelijk selectief geweest in welke modellen ze aanpakten. Zelfs met recente toevoegingen, bleef het aanbod beperkt tot populaire modellen als de 3, 5, 6 en 7 Serie. Uiteraard volgden modellen als de X3 en nu X7, maar veel verder dan dat ging het vaak niet. In de jaren ’00 was dat wel anders. Toen maakte Alpina een ietwat onverwacht uitstapje naar de BMW Z4.

Alpina Roadster S

Het resultaat is een auto die simpelweg de Alpina Roadster S heet. De basis van de BMW Z4 werd gepakt, waar in het prille begin nog geen echte M-versie van was. Dus was de Alpina-versie perfect voor wie geweld zocht. Dat werd bereikt middels de E5/2-motor van Alpina, een gemodificeerde S52. Alpina maakte ‘m 3.3 liter groot en perste er 300 pk uit. Optisch was het allemaal wat minder radicaal: uiteraard kreeg je de Alpina-splitter, een lipspoiler en natuurlijk de vijf-keer-vierspaaks velgen, maar verder bleven alle BMW-logo’s.

Binnenin de Alpina Roadster S kreeg je stoelen met het Alpina-logo, evenals een aangepast stuur waar de BMW-badge wel is vervangen door het welbekende Alpina-wapen. Verder is hier alles wel zoals je het verwacht, inclusief de handmatige zesbak met kortere overbrengingen. Het is best een tof totaalpakket.

Zeldzaam

Je moest er echter wel snel bij zijn. Zoals gezegd is de motor gebaseerd op de BMW S52, wat voor ons Europeanen een wat bijzondere motor is. Dit is namelijk de krachtbron voor de Amerikaanse M3 en Z3 M. Vergeleken met ‘onze’ S50 en S54 een veel minder krachtig blok en eentje die wat dichter bij de M52 ligt waarop ‘ie gebaseerd is. De E5/2 kon goedgekeurd worden toen de Roadster S debuteerde in 2004, maar voor de nieuwe emissie-eisen van 2005 moest het blok dusdanig aangepast worden dat het niet de moeite waard was. Tussen 2004 en het wegwerken van ‘voorraad’ in 2006 zijn er dus maar 370 stuks gebouwd. Niet veel daarvan zullen dit opvallende kleurtje zijn, het welbekende Hellrot.

Kopen

Om meerdere redenen dus een redelijk unieke kans om deze felrode Alpina Roadster S te bezitten, want zoals je kan merken staat deze op Marktplaats. Gebouwd in 2005 en met slechts 90.036 kilometer achter de kiezen. Een bijzonder uitstapje voor Alpina en ook de laatste keer dat Buchloe zich ontfermde over de Z4, want van de E89 en G29 kwam nooit een Alpina-versie.

Voor 49.875 euro is de Alpina Roadster S voor jou. Koop dan!!! Wat uiteraard kan op Marktplaats.