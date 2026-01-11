Deze ‘geflopte’ Ford is een lekker buitenbeentje

Zeg nou zelf: zo’n Thunderbird is toch best cool? #SpotvandeWeek

Momenteel is retro weer helemaal hot, maar rond de millenniumwisseling was er ook een opleving. Dit bracht ons pareltjes als de Volkswagen New Beetle, de Chrysler PT Cruiser én de auto waar we het vandaag over gaan hebben: de Ford Thunderbird. @dadamphotography heeft namelijk een exemplaar gespot in Groningen.

Jaren ’50-stijl

De Thunderbird was anders dan de meeste retromodellen. Dit was geen naam uit een ver verleden die Ford weer afstofte. Toen de concept car in 1999 werd gepresenteerd, was de vorige Thunderbird nog maar 2 jaar uit productie. De nieuwe Thunderbird was ‘gewoon’ de zoveelste generatie, de elfde om precies te zijn. De voorgaande generatie was echter een saai gelijnde auto, met een typische jaren ’90 design.

Met de nieuwe Thunderbird ging Ford het helemaal anders doen. Ze grepen terug op de allereerste generatie, uit de jaren ’50. De ronde lampen, de grille, de hardtop: het is allemaal één op één terug te voeren op de originele T-bird. Je kunt het kitscherig noemen, maar het is wel een auto met karakter. Het voordeel van retrodesigns is ook: ze zijn tijdloos. Deze auto oogt nog steeds fris, terwijl de Thunderbird uit de jaren ’90 hopeloos gedateerd oogt.

Jaguar-DNA

Retrodesigns worden soms in de steek gelaten door de motor (hallo Plymouth Prowler), maar bij de Thunderbird valt dat mee. Deze auto heeft gewoon een V8, zoals het hoort. Het is alleen géén Amerikaanse V8. Het betreft een 3,9 liter Jaguar V8, die goed is voor 284 pk en 388 Nm aan koppel. Geen sensationele motor, maar de Thunderbird was ook niet bedoeld als sportwagen. Overigens werd dit blok niet in een Jaguar geleverd.

Het Jaguar-DNA gaat echter verder dan alleen de motor: de Thunderbird deelt ook zijn platform met een Jag. Het is in feite een broertje van de S-Type. Later werd ditzelfde platform gebruikt voor de XF. Raar maar waar: een Jaguar XF uit 2014 heeft dus dezelfde technische basis als een Ford Thunderbird. Dat zou je NIET zeggen als je de auto’s naast elkaar ziet.

Een flop?

Een Ford Thunderbird zie je bijna nooit en het model wordt algemeen beschouwd als een flop. Toch zijn er 68.090 exemplaren van gebouwd. Dat is best veel voor een flop… In deze rubriek schrijven we regelmatig over auto’s waar er minder dan 1.000 van gemaakt zijn.

Goed, van de vijfde generatie Mustang zijn er meer dan een miljoen zijn gebouwd, dus verkoopaantallen zijn relatief. Ford had gehoopt meer Thunderbirds te slijten. Het hoge prijskaartje (vanaf 40.000 dollar) in combinatie met een matig interieur zaten de Thunderbird in de weg. De auto moest het vooral van zijn design hebben. Dat werkte in het eerste jaar, maar daarna zakten de verkopen snel in.

Één ding is zeker: in ons land is de Ford Thunderbird sowieso een zeldzame verschijning. Er staan 66 stuks op Nederlands kenteken, wat neerkomt op 0,1% van de totale productie. En daarmee is het deze week de Autoblog Spot van de Week!

