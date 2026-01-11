Update voor toffe sportwagen geeft ons nog meer FOMO

Wij moeten met lede ogen toekijken hoe een keileuke sportwagen dankzij updates nog beter wordt.

Het blijkt dat wij Europeanen niet zo zitten te wachten op exotische sportieve producten. Er zijn auto’s die je doen afvragen waarom. Bij de twee meest populaire sportproducten van Nissan bijvoorbeeld. De Nissan GT-R rommelde natuurlijk een beetje in de marge, maar die andere werd hier lange tijd wel aangeboden. Dat betreft natuurlijk de Nissan (350 en 370)Z.

Nissan Z

En juist nu dat in de nieuwste generatie (RZ34) gewoon een erg fraaie auto is geworden, met dezelfde lol qua motor voorin, wordt ‘ie hier overgeslagen. Jammer. Wij krijgen er erge Fear Of Missing Out van. Uiteraard is het gras altijd groener bij de buren, maar een 400 pk sterke twin-turbo V6 met aandrijving op de achterwielen en handbak? Een lekker recept.

Nissan Z facelift

En dat recept is nu nog een stukje beter geworden, want Nissan onthult de facelift voor de Z in Japan. Die officieel daar nog steeds Fairlady Z heet, zoals het origineel. En over dat origineel gesproken (de S30 die wij kennen als onder meer 240Z), daar blikt Nissan weer graag op terug middels de nieuwe Z. De styling is al sterk geïnspireerd op de S30, immers.

Het front van de Nissan Z is ietsje hertekend na de facelift en kent nu wat extra details in de grille. Dat was een groot gapend gat, nu zitten er lamellen en een stuk in carrosseriekleur bij in. Ook zit er nu voorop een Z-logo, geen Nissan-badge. Eveneens nieuw zijn de two-tone velgen, die met een beetje fantasie wat doen denken aan die van zijn overgrootvader. Dat gevoel wordt versterkt door de nieuwe kleur Unryu Green, wat erg lijkt op Grand Prix Green van de S30.

En alsof dat niet genoeg lol was, in het interieur is nu de optie voor beige bekleding beschikbaar. Die kleur krijgen de onderste helft van het interieur en de stoelen van de Nissan Z na de facelift. Zoals gezegd blijft de auto verder vrijwel hetzelfde, dus ook de 3.0 liter Twin Turbo V6 (VR30DDTT) met 405 pk, achterwielaandrijving en een handgeschakelde zesbak. Optioneel mag een automaat met negen versnellingen trouwens ook.

Techniek

Dat gezegd hebbende, zijn er toch een paar kleine updates. Een opnieuw geprogrammeerde ECU bijvoorbeeld, evenals een iets verscherpte gasrespons dankzij kleine technische tweaks in de motor. Grotere schokbrekers moeten het comfort verhogen, zonder sportiviteit te verliezen. Over dat laatste gesproken: na de facelift keert voor de Nissan Z ook de leukste versie terug, de Nismo. En daar is groot nieuws voor te melden.

Dat nieuws is niet het uiterlijk, wat vrijwel identiek blijft. De motor levert nog steeds 420 pk zoals eerst. Ook niet de grote doorbraak is dat de vering herzien is om ook voor deze versie comfort en sportiviteit perfect te balanceren. En ook al is het best gaaf, ook niet dat de inmiddels wijlen Nissan GT-R zijn remmen in de erfenis heeft gezet voor de Z Nismo. Nee, dit alles is aan dovemansoren gericht voor doorgesnoven petrolheads, want Nissan levert de Z Nismo enkel met de automaat. Tenminste: leverde. De handgeschakelde zesbak debuteert officieel in de Nissan Z Nismo na de facelift.

Als het niet kunnen kopen van de nieuwe Nissan Z je dus geen FOMO gaf, na deze facelift waarschijnlijk wel. Helemaal nu de combinatie geflipte Nismo-specs en handbak mogelijk is. De updates worden gaandeweg het jaar doorgevoerd aan de Nissan Z in Japan en soortgelijke vernieuwingen worden verwacht voor de Amerikaanse Z te zijner tijd. Ja, wij zijn echt de enige die overgeslagen worden.