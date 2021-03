Deze Range heeft 3,7 keer meer vermogen dan standaard - Autoblog.nl

Het is geen sleeper, maar met deze Chieftain Range Rover kun je alsnog heel onverwacht uit de hoek komen.

Restomods op basis van de Defender: die kennen we inmiddels wel. De iconische terreinwagen is een zeer geliefde auto voor dit soort projecten. Er zijn echter meer Land Rovers die zich lenen voor een restomodproject. De oer-Range Rover bijvoorbeeld.

De Range Rover die we hier voor ons hebben is een creatie van Jensen International Automotive. Jensen kennen we natuurlijk als een verwarde man die Nederland wakker denkt te schudden, maar ook als een Brits automerk dat ons de Interceptor bracht. Jensen International Automotive is geen voortzetting van dit merk, maar houdt zich wel bezig met het restaureren van Jensens. En Range Rovers. Dat laatste doen ze dan weer onder de naam Chieftain.

Een Range Rover van de eerste generatie koop je normaliter niet om dat het zo’n snelheidsmonster is. De snelste driedeurs versie is de 3.9 met 185 pk. Die doet er 11,1 seconden over om de 100 km/u te bereiken en heeft een top van 177 km/u. Wat natuurlijk afdoende is voor een Britse heer van stand, maar echt snel is het niet.

Voor degenen die fan zijn van de oer-Range Rover, maar deze wat traag vinden heeft Chieftain een oplossing. Zij hebben de 4,0 liter Land Rover V8 namelijk vervangen door een het 6,2 liter LS3-blok van GM. Deze V8 levert dankzij een supercharger meer dan 700 pk. Dat is dus doodleuk 3,7 keer zoveel als een standaard Range Rover 3.9.

Ook op andere vlakken is de Range naar een hoger plan getild. De handgeschakelde vijfbak heeft eveneens het veld moeten ruimen. In plaats daarvan heeft deze Range Rover nu een achttraps automaat. Gezien de enorme stijging van het vermogen is een nieuw setje remmen ook geen overbodige luxe. De Chieftain Range Rover heeft daarom AP Racing-remmen gekregen.

Als Chieftain de looks van de Range Rover ongemoeid had gelaten zou het een perfecte sleeper zijn geweest, maar ook het uiterlijk is aangepast. We zien wielkastverbreders, 18 inch zespaaksvelgen, een nieuwe voorbumper en sidepipes. Het geheel lijkt nu meer dan ooit op een LEGO-auto. De Land Rover-puristen zullen deze aanpassingen waarschijnlijk niet kunnen waarderen, maar wat ondergetekende betreft kan de Range het heel goed hebben.

Dan rest nog de vraag: wat kost zo’n geintje? Dat kunnen we helaas niet melden, want de prijs is op aanvraag. Reken dus in ieder geval op een bedrag met vijf nullen, beginnend met een tweetje. Of een drietje. Chieftain heeft overigens wel een eigen configurator. Daar staat deze versie niet in, maar het is leuk om even mee te spelen.