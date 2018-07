Bizar: F2 coureur geschorst voor telefoneren in zijn bolide

Twee races uitzitten en een boete van 66.000 Euro. Yep, we hebben weer een megaheld te pakken!

De F1 race van dit weekend was weer eens mooi, maar in de F1 weet je dat vooraf nooit zeker. De hit-and-miss ratio voor dit jaar is vrij hoog, doch de races in met name Monaco en Canada waren eigenlijk niet om aan te gluren. Als je voordat je je committeert aan een uurtje of anderhalf rensport kijken wat meer garanties wil hebben dat je spektakel voorgeschoteld wordt, ben je wat dat betreft beter bediend met de Formule 2. De auto’s zijn in dit kampioenschap in principe gelijk aan elkaar en de coureurs achter het stuur zijn over het algemeen jonge honden die alles op alles zetten om een F1 carrière uit het vuur te slepen. Dit zorgt vaker wel dan niet voor races met veel emotie en spektakel.

Niet zelden bezwijken de coureurs in de klasse weleens onder de torenhoge druk. Dat gebeurt dan meestal in de vorm van bizarre acties op de baan, maar in het geval van Arjun Maini leidde het onlangs tot een emotionele uitbarsting op de radio (video). Het is ook wel begrijpelijk. Maini was van mening dat zijn motor net wat minder vermogen leverde dan die van de andere coureurs. Niet per se een spookbeeld, want in het verleden is gebleken dat er in de krachtbronnen van Mecachrome inderdaad best wat verschil kan zitten. Als coureur heb je één, misschien twee jaar de tijd om écht de indruk te maken in de F2 om op merites een plek in de F1 af te dwingen, dus een matige krachtbron hangt dan als een loden last om je hals.

Dit bericht gaat echter over de teamgenoot van Maini, die op een andere manier uit de band is gesprongen. Santino Ferucci is een Amerikaan die zoals het jonge Amerikaanse sporters betaamt al op 11-jarige leeftijd een GQ-artikel had (link). Zijn pa kocht niet alleen een kart voor hem op jonge leeftijd, maar ook maar meteen een kartbaan. De ongebreidelde mogelijkheden om te oefenen wierpen aanvankelijk hun vruchten af. Ferucci werd al snel opgepikt door het opleidingsteam van McLaren. Vanaf 2014 komt de 20-jarige uit in de Europese opstapklasses (F3, GP3 en nu Formule 2), maar grote successen zijn uitgebleven. Ferucci doet om het oneerbiedig te zeggen ‘aardig mee in het middenveld’.

Als je niet opvalt door puike resultaten, dan maar door boude uitspraken en mooie crashes, zal Ferucci wellicht gedacht hebben. Santino had al een paar mooie klapper op zijn naam staan, maar gisteren ging hij volledig over de schreef. In de sprintrace kwam hij al in aanraking met teamgenootje Maini en na de finish gaf hij de Indiase coureur nog een tikkie. Maini beklaagde zich hierover met de vraag of Santino gek geworden was. De dodelijk respons van Ferucci: dat zegt de man die achter zijn stuur zit te huilen?

Wie het laatst huilt, huilt echter het best. De stewards waren niet onder de indruk van Ferucci’s acties op de baan. Dat doe je maar als je in een NASCAR-auto zit, mien jong. Tot overmaat van ramp was de coureur, nog altijd een protegé van Haas F1, gesignaleerd terwijl hij ín zijn F2-auto al rijdend van de paddock naar de pitstraat met zijn telefoon zat te pielen. De FIA, die naast races reguleren zich ook (vooral) toelegt op het bevorderen van de internationale verkeersveiligheid, is dit uiteraard een doorn in het oog. Zodoende heeft Ferucci een boete gekregen van 66.000 Euro en is hij geschorst voor de raceweekenden in Duitsland en Hongarije.

Koppel dit incident aan de magere resultaten van de coureur en we durven ‘m wel aan: die F1 carrière dat gaat ‘m niet worden. Wellicht zag Santino zelf dat overigens ook al aankomen. Onlangs verscheen hij in Detroit voor het eerst aan de start in het Indycar-kampioenschap. Race 1: crash, 22ste. Race 2: crash, 20ste.

Side note: nu we toch even de F2 aanstippen kunnen we je ook nog even bijpraten over de campagne van Nyck de Vries. Voorafgaand aan het seizoen hadden we goede hoop Nyck met het kampioensteam van vorig jaar een gooi naar de titel kon doen en zo promotie naar de F1 kon afdwingen. Maar om met de deur in huis te vallen: het zit er waarschijnlijk niet in.

Soms zit Nyck er aardig bij, maar in de meeste races lijkt hij niet de snelheid te hebben om echt mee te doen voor het podium in de feature races. Als je de races ziet lijkt het soms alsof de Prema (ook) wat power mist. In Monaco deed de Vries wel alles goed, maar werd hem een overwinning door de neus geboord door Alexander Albon. Dat helpt natuurlijk ook niet mee. De Nederlander werd afgelopen weekend twee keer zevende en staat momenteel ook zevende in het kampioenschap. Daarmee is hij meer Giedo van der Garde dan Max Verstappen. Niet dat daar iets mis mee is verder.

De strijd om het kampioenschap lijkt inmiddels een tweestrijd te worden tussen George Russell en Lando Norris. De eerste is een protegé van Mercedes, de tweede (net als Nyck) een protegé van McLaren. Beiden doen dit jaar hun eerste F2 seizoen en lijken daarmee de meest voor de hand liggende kandidaten te zijn om in ieder geval aanspraak te maken op een F1-zitje.