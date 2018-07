Nederland valt Route 66 aan met de Hunebed Highway

Binnenkort ook te vinden op je geupdatete Michelin landkaart.

Nederland rolt dezer dagen weer massaal over de Route du Soleil op weg naar de/meer zon. Caravan achter de Renault Kadjar, kinderen voorzien van een paar draagbare DVD-spelers en dan maar hopen dat het meevalt met de files en de koters niet wagenziek worden. De reis op zich is een noodzakelijk kwaad.

Voor een enkeling is de reis op zich echter tevens de destinatie. Route Napoleon owneren in een moderne supercar, Pacific Coast Highway onveilig maken met een klassieke open Mustang, eindelijk Route 66 bedwingen met je Road Hog, het zijn zeker voor bonafide benzinehoofden bekende dromen. Voordat je ‘aan de start’ staat, moet je echter nog steeds eerst zo’n tergende reis afleggen van het kaliber ‘noodzakelijk’ in plaats van het kaliber ‘puur genieten’.

Maar goed nieuws! Vanaf vandaag heeft Nederland zelf namelijk ook een iconisch stukje weg waar bezoekers van over de hele wereld naartoe trekken. In Drenthe bestaat nu namelijk officieel de Hunebed Highway N34. Een nieuwe weg? Nee, het was gisteren nog gewoon de N34, maar paarse broeken hebben er een hippe naam aan gegeven. Bij Radio 1 laat gedeputeerde Henk Brink (goede naam ook) het volgende optekenen:

Er is heel veel historie en moois te zien langs die weg. De naam is een knipoog naar Route 66, de historische Amerikaanse weg. Het bekt ook lekker. Zie het als een publiekstrekker van alle moois wat hier te zien is.

Naast de weg kan 47 hunebedden bewonderen, maar de initiatiefnemers zijn van plan ook drommen Chinezen te betoveren met de sfeer en natuur die naburige dorpjes te beiden hebben. Nu zitten de Chinezen namelijk met zijn allen in Giethoorn en Amsterdam. Emmen is ook heel mooi in deze tijd van het jaar. Kennelijk. De hele exercitie doet mij echter vooral denken aan die keer dat we met de Omega B naar Frankrijk toogden en jaapiyo senior een regelrechte obsessie ontwikkeld had met de Guide Michelin. Zo stonden we op een gegeven moment op een prima stranddag opeens naast ‘Het graf van Merlijn’. Letterlijk een paar stenen met een plasje water erbij. F00k jou, Bibendum.