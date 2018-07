Lamborghini Huracan glibbert zich onder Honda Civic

Handig, zo'n wigvorm.

Red de Huracans! Vanochtend schreven we al over een Lamborghini Huracan die een onschuldig slachtoffer werd van een Christijan Albersje (video) van een MPV bij een tankstation, maar dat was niet de enige ‘Hura’ die een zware pijp rookte dit weekend. Een Spyder liep namelijk ook flinke schade op bij een ongelukkig incident.

Het gebeurde allemaal in The Windy City, de stad van Michael Jordan en de Bulls, de White Sox en deep dish pizza. Zoals Kanye West zou zeggen: if you don’t know by now, I’m talking about Chi-town. Oké, Chicago dus. De lezing van nieuwsorganisatie CBS Chicago is dat de Lambo in eerste instantie van achteren is geramd, terwijl de bestuurder nog achter het stuur zat. In een reflex probeerde de laatste het rempedaal in te drukken, maar je raadt het al: zijn voet vond niet het rem- maar het gaspedaal. Tsja, dan gaat alles snel in zo’n Lambo (rijtest). Voordat de kalmte weer was teruggekeerd had de supercar de kont van de Civic al onceremonieel de lucht ingetild.

De schade aan de Lambo is groot. Zo groot zelfs dat de auto volgens de bestuurder total loss is. Maar daar bleef hij verder koel onder. Op het moment van het ongeluk zat er een vrouw naast hem die wordt omgeschreven als zijn ‘female partner’. Die politiek correctheid ook van vandaag de dag, wij willen details. Dinnetje? Side Piece? Hoe dan ook heeft de Lambo-rijder deze vrouw de taak gegeven even een nieuwe auto op de kop te tikken. Mogen wij een Civic Type R voorstellen?

