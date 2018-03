Concurrentie doet huilie-huilie om Ferrari-Haas feestje

Jawel, het is weer zover.

Ah… de Formule 1. Zoals @jaapiyo gisteren al schreef in zijn artikel over het eeuwige geklaag van Red Bull: “If you can’t beat them, nor join them, vraag dan de regelgever of ze de voordelen van de ander willen slopen.” Vandaag wordt de focus op een ander team gericht, namelijk het Amerikaanse Haas. Force India en McLaren, directe concurrenten van de equipe van The Bandit, willen graag een onderzoek naar de enorme stap die de Amerikanen over de afgelopen winter hebben gezet.

De Haas werd de afgelopen weken al getipt als het team om rekening mee te houden buiten de grote drie om. Echter bleken de Amerikanen in Australië wel héél goed voor de dag te komen. Ware het niet voor de onfortuinlijke, dubbele uitvalbeurt, dan hadden zowel Romain Grosjean als Kevin Magnussen stevig in de punten gereden.

Nu blijkt dat de Amerikanen zich misschien wel het beste team van het middenveld mogen noemen, grijpen hun rivalen de opmerkelijke snelheid van Haas direct aan om moord en brand te schreeuwen. Tegenover Autosport vertelt Otmar Szafnauer, van het ondermaats presterende Force India, het volgende:

“I don’t know how they do it, it’s magic. It’s never been done before in Formula 1. I just don’t know how it can be right that someone who’s been in the sport for a couple of years with no resource could produce a car [like this]… does it happen by magic? If it does, I want the wand.”

Je zou kunnen redeneren dat Szafnauer een punt heeft, maar aangezien het gezeik rondom een tekort aan gevechten in het Formule 1-veld al jaren voortduurt, kan ik de prestaties van Haas alleen maar waarderen. Toegegeven, het is grotendeels een kopie van de Ferrari, maar als dat de manier is waarop je je hoofd boven water kunt houden als beginnend team, zie ik het probleem niet.

Terugdenkend aan de laatste keer (2010) dat er nieuwe teams in de Formule 1 kwamen, hebben we gezien waartoe het hebben van een niet-competitieve auto kan leiden. Na enkele moeizame jaren verdwijnen de teams simpelweg, zonder dat iemand zich er nog iets van kan herinneren. In dat opzicht heeft Gene Haas het buitengewoon goed bekeken.

Ook Zak Brown, van McLaren, kan het niet geloven dat zijn team praktisch zoek gereden wordt door Haas. Net als Szafnauer wil hij dat de inspecteurs de auto eens goed onder de loep leggen, om te bekijken of bepaalde onderdelen niet exacte kopieën van de Ferrari zijn. Hoewel hij zelf geen hard bewijs heeft, vindt hij de snelheid van de Haas verdacht, gezien hun nauwe banden met de Italiaanse Scuderia.

“We all know they have a very close alliance with Ferrari and I think we just need to make sure it’s not too close. There could be some influence, there’s certainly some parts of the car that look very similar to last year’s car. But that’s for the engineers and the FIA to look at more closely.”

Formule 1, het blijft dé verzamelplek van slechte verliezers.

Met dank aan Wouter voor de tip!