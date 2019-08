Blauwe schicht pakt 2 indrukwekkende Nurburgring records

Er is echter een piepkleine kanttekening.

Eergisteren bespraken wij met jullie al een beetje de zin en onzin van ronderecords. Het zijn geweldige marketingtools, maar je hebt er uiteindelijk niet heel erg veel aan. Als eenvoudige consument ben je maar een eenvoudige sterveling achter het stuurwiel. Het zegt voornamelijk wat over de kwaliteiten van de persoon achter het stuurwiel dan de auto zelf.

Daarbij zijn er nu zoveel records en categorieën, dat je je kunt afvragen of het wel zin heeft om ze bij te houden. Echter, voor vandaag hebben we een indrukkwekkende prestatie. Of beter gezegd, 2 in 1.

Ted Björk (geen familie van de IJslandse hysterica) zette namelijk twee belangrijke records neer. In precies 7 minuten en 20,143 seconden werd de Nordschleife afgeraffeld. Dat gebeurde in een Lynk & Co 03 Cyan Concept. Daarmee pakt de auto het record voor snelste sedans met twee seconden van Jaguar (XE-R SV-8 RS dinges geval) en 25 seconden van de tijd van snelste voorwielaandrijver, dat op naam stond van Renault (Mégane Super Radicale Sport Lichtgewicht Cup Trophy RS-S R dinges geval). Opmerkelijk, beide voormalig recordhouders hebben wel een achterdeur, maar geen achterbank.

De Lynk & Co 03 Cyan Concept is gebouwd door Cyan Racing, voorheen beter bekend als Polestar. Dit zijn de heren achter de Polestar C30, Polestar S60 en de racevolvo’s uit die periode. De Lynk & Co 03 Cyan Concept heeft onder de kap een tweeliter viercilinder motor met een enorme turbo. Het maximum vermogen bedraagt 528 pk bij 7.800 en tussen 4.500 en 7.000 toeren staat er precies 504 Nm paraat. Voluit haalt ‘ie 310 km/u.

De enige kanttekening die we moeten plaatsen bij deze indrukwekkende prestatie is dat de Lynk & Co 03 Cyan Concept nog een, inderdaad, concept is. Volgens Cyan Racing wordt deze versie in productie genomen, ze spreken zelf van massaproductie. Nu maar hopen dat Cyan niet dezelfde fout maakt als ze voorheen deden. De Volvo S60 Polestar kwam als een intimiderende M3-killer op de markt en moest het uiteindelijk poeslief afleggen tegen een 340i…