Ga voordelig Veyrons pesten met deze Duitse Huracan

Met meer vermogen en minder gewicht moet je een eind komen.

Jarenlang was 500 tot 600 pk voldoende voor een supercar. In de jaren ’80 en ’90 was je helemaal het mannetje als je 500 pk onder kap had. Het liefst dankzij een grote zesliter V12 of een dergelijke motor. De McLaren F1 zette met 627 pk nieuwe maatstaven en eigenlijk vond iedereen dat prima.

Het was immers meer dan voldoende voor een paar setjes ondergoed per dag. De Bugatti Veyron deed daar een paar enorme scheppen bovenop. Op een heel gecompliceerde manier werd er uit een 8 liter W16 1.001 pk geëxtraheerd. Sindsdien is 1.000 het nieuwe 600. Tegenwoordig is een vermogen van 1.000 pk niet eens zo heel erg opmerkelijk meer. Er zijn diverse tuners die dergelijke vermogens op de rollenbanken weten te krijgen.

Mocht je een 1.000 pk sportwagen met Volkswagen-genen willen, maar geen Bugatti kunnen betalen, heeft DMC de oplossing. De Duitsers hebben voor de Lamborghini Huracan namelijk de ‘Omaggio’-kit ontwikkeld. Qua uiterlijk moet je zelf oordelen of de Hurcan LP610-4 erop vooruit gaat. Het is een beetje het bekende recept: een hele hoop dry carbon, spoilers, enorme wielen (20″ voor en 21 inch achter), plus bumpers en splitters die net over the top zijn.

Een leuker onderdeel zijn de mechanische wijzigingen van de Omaggio-kit. Het begint met een ECU-aanspassing, waarmee DMC zegt 70 pk (!) te kunnen winnen. De V10 levert al meer dan 100 pk per liter en is atmosferisch, dus erg knap om 70 pk te winnen. Leuker is de twin turbo-kit, waardoor het vermogen stijgt naar 1.088 pk, 87 meer dan de Veyron levert. DMC past dan wel het een en ander aan je Huracan aan, zodat ‘ie het vermogen aan kan. Wat de DMC Huracan LP1080-4 Omaggio gaat kosten is niet bekend, evenals de prestaties. Wel dat DMC slechts 10 exemplaren ervan gaat bouwen.