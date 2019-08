Leukste Fiat van het moment krijgt géén opvolger

Het houdt niet op, niet vanzelf.

Het is toch een dingetje waar ze bij FCA voor moeten uitkijken. Ze blijven maar modellen uit productie nemen zonder een opvolger klaart te hebben staan. Zo bestaat het Chrysler gamma uit een oude sedan (300) en de Pacifica. That’s it.

Bij Dodge gaat het niet veel beter, daar moeten de antieke Challenger, Charger en de op zich niet verkeerde Durango voor de aantallen zorgen. In Europa zien we hetzelfde gebeuren bij Alfa Romeo, waar nog altijd geen MiTo opvolger is en de Giulietta bijna oud genoeg is om andere voogdij aan te vragen. Bij Fiat zelf is het ongelooflijk dat de Punto géén opvolger heeft gekregen. Als je als Europese fabrikant, gespecialiseerd in compacte auto’s, geen fatsoenlijke B-segment hatchback kunt produceren, moet je je ernstige zorgen gaan maken.

Maar de Punto is niet de enige Fiat die geen opvolger gaat krijgen, ook de 124 gaat eruit. Op sommige markten is de compacte Fiat al van de markt gehaald. Zo is de auto niet meer leverbaar in het Verenigd Koninkrijk. Dat is opmerkelijk, want juist in Engeland lopen ze enorm warm voor sportieve auto’s. Aan het Britse Autocar laat Oliver Francois weten dat de 124 Spider geen opvolger krijgt.

Hij geeft aan dat de 124 Spider een buitenkansje was en dat ze er absoluut geen verlies op maken. Omdat de auto in basis een Mazda MX-5 met een andere motor is, heeft Fiat veel ontwikkelingskosten kunnen besparen. De auto blijft voorlopig in de rest van Europa nog wel gewoon leverbaar. In tegenstelling tot de Toyota GT86 kun je de 124 Spider in Nederland nog gewoon bestellen.