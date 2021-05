BMW 2 Serie: 374 pk zes-in-lijn en meer sappige details - Autoblog.nl

Anno 2021 nog een lekkere compacte BMW met achterwielaandrijving? Gelukkig wel, kunnen we zeggen. Hier zijn BMW 2 Serie details.

Toen BMW met de voorwielaangedreven 1 Serie kwam riepen fans van het merk het uit. Is er dan iets meer heilig bij het merk waar ooit de basis bij achterwielaandrijving lag? De Duitse autofabrikant laat deze trouwe groep niet helemaal in de steek. De speelse 2 Serie krijgt een opvolger. Dat wisten we al. Nu maakt BMW echter voor het eerst pittige details bekend over de nieuwe 2 Serie.

Nieuwe BMW 2 Serie details

Het is een compacte auto, met achterwielaandrijving en in het gunstigste geval een zes-in-lijn voorin. Klaar! Oh, jullie willen meer weten? Het automerk spreekt met de ontwikkeling van de nieuwe 2 Serie over een bijna 50:50 resultaat met betrekking tot de gewichtsverdeling. Op dit moment is BMW gestart met het dynamische testen en tuning van de rijeigenschappen en het onderstel. Vandaar dat het merk weer een reeks spyshots heeft vrijgegeven van het ding, voorzien van heftige camouflage.

En ja, BMW heeft nu officieel bevestigd dat er genoeg leuks in het verschiet zit met de nieuwe 2 Serie. Het voorlopige topmodel is de M240i xDrive Coupé. De zes-in-lijn levert in dit model 374 pk en is gekoppeld aan een 8-traps Steptronic Sport automaat. Dat is een lekkere upgrade ten opzichte van de oude variant, die het met 340 pk moest doen. Het is niet bekend of de M240i er ook met achterwielaandrijving komt. Wel is duidelijk dat er zeker varianten van de nieuwe 2 Serie gewoon achterwielaandrijving krijgen, dus maak je maar geen zorgen.

BMW zegt er zelf niets over, maar een nieuwe M2 lijkt toch ook weer te gebeuren. Aangezien de M240i xDrive Coupé al 374 pk heeft, moet de nieuwe M2 flink aan de bak qua vermogen. Dat moest BMW toch al. Concurrent AMG heeft immers een 421 pk sterke A45 S. Audi zal ook niet stil hebben gezeten met de nieuwe RS3, die nog volgt.

De productie van de nieuwe BMW 2 Serie start in het najaar van 2021, aldus de details van het merk.