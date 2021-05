McLaren rijdt aankomend weekend met geweldige livery - Autoblog.nl

McLaren gooit het aankomend weekend in Monaco op een stukje nostalgie middels een puike livery.

Let aankomende donderdag, zaterdag en zondag op het team van McLaren. Het raceteam met Lando Norris en Daniel Ricciardo rijden in een MCL35M die er net even wat anders uitziet. Er is een one-off livery bedacht en voor de race van Monaco zal de livery toegepast worden op de auto.

Het is een ode aan Gulf. Al sinds de oprichting van het raceteam heeft McLaren een hechte relatie met deze partner. Om die relatie in het zonnetje te zetten, zijn beide McLaren auto’s uitgedost in een bijzondere Gulf livery. De wereldberoemde oranje blauwe combinatie is door de jaren heen overal te zien. Op raceauto’s, maar ook als wrap op personenauto’s. En toch verveelt het nooit.

McLaren Gulf livery

Aankomend weekend is de MCL35M uitgevoerd in die oranje blauwe combinatie. Niet alleen de McLaren auto’s beschikken over de geweldige livery. Ook de pakken en helmen van de Formule 1-coureurs hebben dit thema gekregen. Het Britse raceteam zal de helmen op een later moment veilen voor het goede doel.

Mocht je deze livery helemaal te gek vinden, dan moet je dit weekend absoluut naar de Formule 1 kijken. Zoals gezegd gaat het om een one-off livery. Dat betekent dat deze uitdossing slechts één raceweekend te zien zal zijn.