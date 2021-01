BMW door het stof na plaatsen van deze M2 video - Autoblog.nl

De volgende keer zal BMW, hopelijk, wat langer nadenken over het plaatsen van zo’n grappige M2 video.

Storm in een glas water of een terechte discussie is aangewakkerd? Wanneer Hollywood met een autofilm komt vergeven we de filmstudio’s dat ze gekke autogeluiden pakken. Het geluid van een Honda VTEC-motor als Brian O’ Connor achteruit over de snelweg gaat in een Mitsubishi Lancer Evolution VII en dat soort geintjes. Maar wat als een autofabrikant in de echt wereld zoiets doet? BMW is met een M2 video het mikpunt van een discussie geworden.

Wat is er aan de hand?

BMW USA plaatste een video op sociale media waarin een M2 CS het nieuwe jaar in drift. Een prima idee natuurlijk, alleen is de video editor iets te enthousiast te werk gegaan. Het geluid dat van de auto komt is niet de S55-motor, maar een tiencilinder. Van Lamborghini. Je hoort duidelijk dat de V10 opschakelt in combinatie met een dubbele koppeling. Vermoedelijk heeft BMW USA een geluidsfragment van een Huracán geknipt uit een ander filmpje op het internet.

De Duitse autofabrikant kreeg een storm aan kritiek na het plaatsen van een video. Autoliefhebbers noemen het een typische marketingzet, zonder dat hier een écht liefhebber vanuit BMW een mening over heeft gegeven. Werken er bij BMW alleen nog maar mensen die niet eens opmerken dat dit een totaal ander autogeluid is dan de soundtrack die een M2 CS produceert? Aldus de kritiek. Onder andere Robert Mitchell en Jason Cammisa hebben hun ongenoegen geuit over deze zet van BMW.

BMW schrikt van kritiek en haalt M2 video weg

Achteraf had ook BMW spijt van de video. Al vrij snel werd de video van de sociale kanalen gehaald. Waarschijnlijk hopende dat niemand het zou opmerken. Te laat en nu is BMW het mikpunt van kritiek. Zijn ze bij BMW inderdaad de weg kwijt door liefhebbers zo in de maling te nemen of reageren petrolheads op het internet wat overdreven? Check de video en ventileer je mening!