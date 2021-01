Autoverkoop 2020: hoe zit het met de elektrische auto? - Autoblog.nl

Betekende de autoverkoop van 2020 inderdaad de verwachte explosie aan elektrische auto’s op de markt, of viel dat uiteindelijk wel mee?

De komende jaren zal het aanbod van elektrische auto’s gestaag toenemen. 2020 was wat betreft een soort kickstart, met een hoop nieuwe betaalbare EV’s. Van de Opel Corsa-e en de Peugeot e-208 tot de Volkswagen ID.3. BOVAG en RDC hebben de definitieve cijfers van 2020 op een rijtje gezet. Dit zegt de autoverkoop van 2020 over de elektrische auto.

Elektrische auto wint, diesel levert fors in

Er werden in totaal 73.057 elektrische auto’s geregistreerd. Een stijging in vergelijking met 2019, toen de teller uitkwam op 61.547. Het marktaandeel van elektrische auto’s groeide in 2020 naar 20,5 procent. Met name de dieselauto leverde in. Was diesel in 2019 nog goed voor een marktaandeel van 7,3 procent. In 2020 is dat aandeel gedaald naar een schamele 3,6 procent. De benzineauto is nog altijd heer en meester met een marktaandeel van 57,6 procent in 2020.

Niet alleen volledig elektrische auto’s zagen we meer. Ook werden er meer hybride modellen verkocht. Het gaat hier om 62.560 stuks, een stijging van 10 procent in vergelijking met 2019. Waterstof leverde in. Er kwamen er 147 waterstofauto’s bij in 2020, een daling van 9 exemplaren in vergelijking met 2019.

De december run

Net als Sinterklaas, is ook de december run een inmiddels belangrijke traditie van Nederland geworden. Nog even snel die EV op een kenteken jassen voor een aantrekkelijke bijtelling. 69 procent van alle nieuwe personenauto’s in december betroffen een elektrische auto. Van de 42.829 registraties waren er 29.516 elektrisch. Over bijtelling gesproken, de leasemaatschappijen registreerden bijna 33.000 elektrische personenauto’s in 2020. Ruim 7.500 elektrische auto’s werden op naam van een particulier geregistreerd en 9.500 stuks betroffen een private lease constructie.

Top 10 elektrische auto’s