Verkeerspolitie Den Haag haalt 'raket' met 216 km/u van de weg - Autoblog.nl

De automobilist met haast liep tegen de lamp, want de verkeerspolitie van Den Haag was ook aanwezig op hetzelfde stukje snelweg.

Flink harder dan de maximumsnelheid razen over de Nederlandse snelwegen is niet zonder risico. Blind vertrouwen op apps als Flitsmeister is al niet slim. En dan zijn is er ook nog daadwerkelijk de verkeerspolitie op de weg aanwezig. En langs zo’n auto wil je niet voorbij vliegen op hoge snelheid.

Deze boodschap komt te laat voor een automobilist die gisteravond werd gesnapt. De verkeerspolitie in Den Haag volgde gisteravond deze hardrijder om vervolgens een meting te doen. De uitkomst is met een gemiddelde van 216 km/u niet misselijk. De exacte locatie is niet bekendgemaakt. Wel liet de politie weten dat op dit weggedeelte 130 km/u op dat moment was toegestaan.

Zojuist tijdens de videosurveillance passeerde ons een raket met een gemiddelde snelheid van 216 km/h, daar waar 130 km/h was toegestaan. De bestuurder is hierop staande gehouden en zijn rijbewijs is ingevorderd. #invordering #rijbewijs #waakzaam #dienstbaar #dh247 ^FO pic.twitter.com/ERYtGmKXgz — Verkeerspolitie Den Haag (@POL_TVDH) January 4, 2021

Met een gemiddelde van 216 km/u moet de betrapte automobilist tijdelijk gedag zeggen tegen het rijbewijs. De verkeerspolitie in Den Haag heeft deze ingevorderd nadat ze de bestuurder konden staande houden. De politie spreekt over een ‘raket’. Ik heb inmiddels vaak genoeg Wegmisbruikers gekeken om te kunnen zeggen dat er ook nog een fikse boete volgt en dat de officier van justitie zich mag buigen over deze zaak.

De bestuurder heeft meteen een primeur te pakken, want ook in 2021 zijn de boetes weer verhoogd. Voor een overtreding van 39km/u staat een boetebedrag van 435 euro. Deze man reed meer dan 50 km/u te hard, waardoor de officier van justitie het uiteindelijke boetebedrag gaat bepalen. Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te beseffen dat het bedrag fors meer zal zijn dan die 435 ekkermannen.