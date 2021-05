BMW dumpt motorenaanbod bij grofvuil - Autoblog.nl

Er zijn teveel verschillende motoren. BMW dumpt het motorenaanbod bij het grofvuil.

Er was ooit een tijd dat je bij BMW terecht kon voor de mooiste motoren. Je moest je even een weg slaan door enkele viercilinders te skippen. Vervolgens kwam je uit bij de goddelijke wereld van de zijdezacht lopende zes-in-lijn benzinemotoren, machtige V8-motoren en fluisterstille V12’s.

Het mooie was, er was een hele hoop keuze. Een 320i had een 2.0 zes-in-lijn, een 325i een 2.5 zes-in-lijn. Ook kun je kiezen uit meerdere V8’en. Een 535i voor de persoon die vooral een soepele motor wilde, een 540i voor degene die meer vermogen wenste. Tegenwoordig is alles (op benzine) tot 306 pk een viercilinder. Dat niet alleen, de meeste motoren zijn ‘varianten’ van een bekend blok. Er is een 1.5 driecilinder, 2.0 viercilinder, 3.0 zescilinder, 4.4 achtcilinder en een 6.6 V12. That’s it. Het overgrote deel van wat wij zien in Nederland heeft een van de eerste twee onder de kap.

BMW dumpt motorenaanbod

Maar dat gaan er dus nog minder worden. BMW is er zelf een beetje cryptisch over. Oliver Zipse geeft aan in een persbericht aan dat het aanbod minder complex gaat worden. Want er zullen minder varianten zijn en minder aandrijflijn-opties. Alleen de varianten waar echt animo voor is, zullen blijven. Dit betekent dat de helft van de aandrijflijnen zal komen te vervallen voor 2025. BMW dumpt het motorenaanbod dus op rigoreuze wijze.

Op welke manier dat gaat gebeuren, vertelt Zipse dan weer niet. Het is heel aannemelijk om te denken dat de versies met een verbrandingsmotor minder talrijk zullen zijn. Waarschijnlijk zal BMW gewoon kijken naar de keiharde verkoopcijfers en daar zijn strategie op aanpassen.

Meer PHEV’s en EV’s

Verwacht echter niet dat de geëlektrificeerde BMW’s zullen verdwijnen. Het aantal verkochte volledig elektrische BMW’s nam met 13% toe. Daarbij is sinds kort het aanbod groter dan ooit met auto’s als de BMW iX3 en de iX. Ook de i4 staat in de startblokken. De grootste stijging staat op het conto van plug-in hybride BMW’s, daarvan namen de verkopen met 40% toe.

Het is een aanname, maar de reguliere benzineversies en met name qua diesels zal er flink gesneden gaan worden. Bij veel modellen heeft BMW best veel verschillende dieselversies, soms zelfs meer dan benzine. Je hoeft niet te vrezen voor de M-divisie. Die afdeling draaide zijn beste jaar ooit in 2020. Wel komt er een M-model met plug-in hybride-aandrijving en een volledig elektrische M.

Meer lezen? Dit zijn de fijnste BMW’s zónder M-logo!