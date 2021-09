Hybride BMW X5 gaat kopje onder in Schoonebeek

Met een elektromotor wordt een sloot ontwijken niet makkelijker. Dat bewijst deze hybride BMW X5.

Met de moderne SUV’s van tegenwoordig kun je bijna alles. Zeker als je erin rijdt voel je je onoverwinnelijk. Je zit namelijk heel erg hoog, je hebt nauwelijks last van de elementen en je kunt onverstoorbaar doorkachelen.

Niet dat dat redenen zijn om in een sloot te rijden, maar het kan dus wél gebeuren. Dat kunnen we zien op deze foto’s (en video). Het ongelukje gebeurde in Schoonebeek, een dorpje in Drenthe, vlak onder Emmen. Voor wie weleens daar komt, het incident vond plaats aan de Kerkhoflaan. Dat is een verraderlijk stukje weg met nauwelijks bochten en verassend vlak asfalt. Misschien dat de bestuurder een overstekend dier moest ontwijken, waardoor hij in deze onfortuinlijke positie terecht kwam.

Te water

Dat is wellicht wat er gebeurde met deze hybride BMW X5. Daar raakte er namelijk eentje te water. De bestuurder raakte gelukkig niet gewond. Hoogstwaarschijnlijk heeft hij de auto via het panoramadak kunnen verlaten. Zijn die daken eindelijk toch nog ergens goed voor. Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend.

De auto werd op de avond van 29 september geborgen. Een bergingsbedrijf kon de hybride BMW X5 uit het water vissen. Tijdens het bergen werd Kerkhoflaan in Schoonebeek afgesloten voor verkeer.

Nieuwprijs hybride BMW X5

De BMW in kwestie is een heuse hybride. Dat betekent dus een tweeliter viercilinder (de N20 voor kenners) met 245 pk die samenwerkt met een elektromotor. Het systeemvermogen bedraagt 313 pk.

Tot slot, hopelijk kan de 2.200 kg zware combinatie een beetje tegen water. De auto had namelijk een nieuwprijs van bijna 95.000 euro.

Foto- en videocredits: Emmen24.