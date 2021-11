BMW XM is hier en is de krachtigste M ooit

Snel, sneller, snelst. De BMW Concept XM is officieel gepresenteerd en moet een belachelijk snelle SUV worden.

Het is niet alleen de krachtigste M, de nieuwe XM (voelt toch een beetje gek als we het over een BMW moeten hebben) levert ook meer vermogen dan de gevestigde orde. Waar super SUV’s als de Lamborghini Urus, Cayenne Turbo S E-Hybrid en de Bentley Bentayga Speed het moeten doen met een vermogen van 635 pk tot en met 680 pk, gaat deze BMW nog een stapje verder.

BMW Concept XM: 750 pk!

Ja, het is nog een concept. Toch is de Duitse autofabrikant vrij specifiek over de aandrijflijn van de nieuwe BMW Concept XM. De SUV combineert een V8 met een elektromotor. Het systeemvermogen ligt op 750 pk en je hebt 1.000 Nm aan koppel tot je beschikking. Daarmee is het ook het eerste geëlektrificeerde model van BMW M GmbH in het high performance segment. Cijfers met betrekking tot de prestaties zijn nog niet vrijgegeven.

De onthulling van de BMW Concept XM vond plaats op Art Basel 2021 in Miami Beach. Nu nog een concept, eind 2022 moet dit model werkelijk in de showroom staan. Dan als productiemodel dat ongetwijfeld enkele wijzigingen krijgt ten opzichte van het concept.

Kijk ook maar meteen goed naar de front van de auto. BMW zegt dat dit het design van toekomstige modellen moet voorstellen. In het geval van de BMW Concept XM is dat een enorme muil. Dat kennen we inmiddels wel van BMW.

Niet alleen met het uiterlijk en de aandrijflijn pakken ze uit. Ook het interieur ziet er luxe uit met uitsluitend fraaie materialen. Geen harde plastics, maar zachte materialen zoals we van SUV’s in het topsegment gewend zijn.

2022, Amerika belangrijkste markt

De productie start eind 2022 in de BMW-fabriek in Spartanburg (Verenigde Staten). Noord-Amerika is dan ook de belangrijkste afzetmarkt voor dit nieuwe model. Het is uiteindelijk afwachten wat de XM hier prijstechnisch gaat doen. Omdat het een plug-in hybride betreft kan dit stiekem nog gunstig uitpakken met een mildere BPM-boete. Maar dat zien we dan wel.

Dat 2022 is uitgekozen als jaar van onthulling is geen toeval. BMW M bestaat dan 50 jaar. En, zeggen ze, de XM is het eerste stand alone M-model sinds de M1 uit 1979. Er komt geen gewoon model van deze SUV, het is altijd een volbloed M.