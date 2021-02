'BMW gaat CSL-label nieuw leven inblazen' - Autoblog.nl

Naar verluidt keren de iconische letters CSL weer terug na 17 jaar afwezigheid.

De letter M is een vaste waarde in het gamma van BMW sinds de introductie van de E30 M3. Qua cijfers is er het een en ander verschoven, maar M is altijd M gebleven. Wat de speciale versies van de M-modellen betreft is er wat minder continuïteit. Daarvoor heeft BMW namelijk een berg verschillende namen gebruikt. Evolution, Competition, GT, GTS, CSL, CS: het is allemaal voorbij gekomen de afgelopen decennia.

Uit dit rijtje is CSL toch wel een van de meest iconische labels. Dat is mede te danken aan het feit dat het een van de oudste is. De eerste ‘Coupé Sport Leichtbau’ was de Batmobile, oftewel de 3.0 CSL uit 1972. In 2003 stofte BMW het label weer af voor de ultieme versie van de E46 M3. Voor de E36 had BMW het label ook al gebruikt, alleen niet in Europa.

Het CSL-label is dus diverse keren gekomen en gegaan, met flinke hiaten ertussenin. Het lijkt erop dat BMW de iconische letters nu weer voor de dag gaat halen. Dat wordt namelijk op het Bimmerpost-forum gemeld op basis van inside information. Het zou gaan om een speciale versie van de nieuwe M4. Een BMW M4 CSL dus.

Dat er een heftige versie zou komen van de nieuwe M4 was natuurlijk een kwestie van tijd. Hoewel de naam CSL nu al 17 jaar afwezig is, zijn er in de tussentijd wel soortgelijke modellen geweest. We hebben het dan over de M3 GTS, de M4 GTS en de M4 CS. Helemaal afwezig was de naam CSL overigens niet. In 2015 kwam BMW namelijk met de ontzettend gave 3.0 CSL Hommage Concept.

Hoewel heftigere versies soms pas later in de levenscyclus van een model geïntroduceerd worden, zou dat niet voor de M4 ‘CSL’ gelden. Volgens de informatie van Bimmerpost zou de productie van dit model namelijk in juli van start gaan.