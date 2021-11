BMW M4 CSL details bekend, geen achterbank!

We hebben wat sappige details over de BMW M4 CSL.

BMW is een lekker polariserend merk. Mensen die er eentje hebben, koesteren superioriteit-gevoelens jegens henzelf. Terwijl mensen die er geen eentje hebben het de knulligste automobilisten vinden. Maar ook in de BMW-community zijn er voldoende kampen.

Het merk is groot geworden puik rijdende auto’s met zescilinder lijnmotoren, achterwielaandrijving en karakteristieke styling. Die drie heilige huisjes zijn inmiddels omgegooid voor voorwielaangedeven driecilinder MPV’s en een riks SUV’s. Het is op zich geen probleem, want dankzij die crossover, SUV’s, MPV’s en dergelijke kan BMW af en toe een auto voor de petrolhead bouwen. De M240i is daar een typisch voorbeeld van. Maar er komen er dus meer bij. Markus Flasch, de ex-baas van BMW M, doet een boekje open over zijn periode aldaar.

BMW M4 CSL details

Het was al een publiek geheim dat de BMW M4 CSL eraan kwam. De auto is meerdere keren gespot op de Nordschleife. Volgens Markus Flasch heeft het ook geen zin om het bestaan van de auto te ontkennen. Ook geeft Flasch een paar details vrij over de nieuwe CSL. Zo moet het gewicht dalen met meer dan 100 kg. Dat is extra knap, daar zo’n topversie alsnog grotere remmen en dergelijke heeft. Dat wordt mede bereikt door het verwijderen van de achterbank van M4.

De motor is uiteraard de 3.0 zes-in-lijn. Deze is normaliter al goed voor 480 tot 510 pk. Reken maar dat er minimaal 550 pk uitgeperst gaat worden. Diverse tuners weten met milde bypass-modules flinke stijgingen te realiseren, wat aangeeft dat er veel ‘reserves’ in het blok zitten.

