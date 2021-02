BMW M2 F87 occasion aankoopadvies - Autoblog.nl

Eén van mijn favorieten van de afgelopen jaren, wordt langzaam betaalbaar. De hoogste tijd dus om een uitgebreid occasion aankoopadvies over de BMW M2 F87 te maken.

Een compacte coupé met achterwielaandrijving en een dikke motor: het is een recept wat ze in München goed beheersen. De klanten lijken er ook wel pap van te lusten, dus breidde BMW het aanbod uit. In 2010 kwam BMW met de 1M Coupé die in een gelimiteerde run werd geproduceerd.

M2 en M2 LCI met N55 motorblok

De in 2016 gelanceerde M2 had het bekende N55 blok met in dit geval 370 pk onder de motorkap. De mooie zes-in-lijn met een twinscroll turbo was te vinden in bijna alle BMW’s van 2-serie tot siebener.

Voor de M2 kreeg het N55 blok een hele reeks aan upgrades, die veelal afkomstig waren van het S55 blok uit de M3 en M4. Zo kreeg de N55 in de M2 onder meer andere gesmede zuigers, een aangepast krukas, oliepomp, carterpan en oliekoelers.

De carrosserie van de M2 is een stuk breder, evenals de spoorbreedtes: voor kwam er 64 mm bij, achter 71mm. Het maakt dat de M2 er een stuk dikker uitziet dan de reguliere 2-series.

M2 Competition en M2 CS met S55 motorblok

Het blok van de M2 was geen “echt” M-blok en vandaar dat de M2 Competition (rijtest) het 410 pk sterke S55 blok uit de BMW M3 en M4 kreeg. Het aantal turbo’s verdubbelde daardoor ook, de N55 heeft er maar één, maar het S55 blok is een twin turbo blok. De M2 CS (rijtest) kreeg weer wat extra vermogen: totaal is er nu 450 pk en 550 Nm beschikbaar.

Erg prettig is dat BMW nog de keuze biedt tussen handbak en een zeventraps DCT automaat met dubbele koppeling. Een hardcore purist koppelt en schakelt het liefst zelf, hoewel de DCT bak de M2 CS een betere auto maakt. Met handbak duurt de sprint naar de 100 4,2 seconde, een M2 CS DCT doet het in 4 seconde rond. Aangezien de M2 CS standaard is voorzien van het M Drivers Pack is de begrenzer opgerekt van 250 naar 280 km/u.

Aandachtspunten BMW M2 F87

Als je een tweedehands BMW M2 F87 wilt kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. De betrouwbaarheid is in orde, maar bekijk toch even de lijst met BMW M2 problemen van dit occasion aankoopadvies.

Carrosserie en interieur

De wielkasten van de M2 zijn duidelijk breder en dat levert een klein nadeeltje op. De achterste wielkasten zijn vatbaar voor steenslag. Vooral de achterlichten hebben relatief vaker last van condensatie binnenin.

Onderstel

Zowel de (optionele) keramische als de standaard stalen remmen zijn nogal lawaaiig en er komen snel steentjes tussen. Wat nog meer lawaai geeft.

Keramische remmen waren een optie en gaan in theorie een autoleven mee. In de praktijk echter niet en ze zijn ook nog eens kostbaar om te vervangen. Controleren dus! Het werkgebied moet een glans hebben en op de randen mogen geen beschadigingen te zien zijn.

Aandrijflijn

De spinning crank hub is het grootste issue qua aandrijflijn. De crank hub moet krukas en andere draaiende delen netjes synchroon houden. Als die mee gaat draaien, zijn de rapen gaar. Grote motorschade is onoverkomelijk. Het kwam ook wel voor bij de N54 en N55 motoren, maar het S55 blok kan er ook last van hebben. De kans is erg klein, hevige tuning en/of (zeer) intensief gebruik zijn risicofactoren.

De door BMW gemonteerde chargepipe op een N55 is van vrij harde kunststof. Zeker bij getunede motoren gaat die de geest geven, dus die kan je beter preventief vervangen.

Bij het S55 blok kan ook de pakking van de carterpan lekken.

Bij hoog olieverbruik kan de carterontluchting of PCV klep defect zijn.

Voor de met een N55 M2 geldt: thermostaten en waterpompen houden er nog wel eens mee op, dus houdt de temperatuur van de motor in de gaten. Een motor die niet op temperatuur komt of een continu draaiende fan zijn indicatoren dat een thermostaat defect is.

De DCT bak wil nog wel eens stotteren in de eerste versnelling als alles koud is. Even gas geven en weer liften zorgt ervoor dat er netjes naar de tweede versnelling wordt geschakeld.

Beide motoren houden van premium brandstoffen, helemaal als ze getuned zijn.

Elektronica

Als de toeter van wat minder premium klinkt, dan is één van de twee stuks kapot.

Richting aanwijzer naar rechts doet het soms niet. En nee, dit staat er niet om het stereotype van de linksrijdende BMW chauffeur weer eens voor het voetlicht te brengen. Er verschijnt een melding over een niet werkende knipperlicht op het dashboard. Soms lost het vanzelf op, maar mogelijk moet één of beide achterlichtunits worden vervangen. Alle lampen zijn LED exemplaren, dus vervangen van een los lampje zit er niet in. Zelden maken we het mee dat er zo’n hilarisch aandachtspunt is in een occasion aankoopadvies, maar het is echt een kwaaltje van de BMW M2.

Het iDrive scherm houdt niet zo van koude: soms blijven ze dan helemaal zwart of gaan uit zichzelf door alle menu’s navigeren om het radiostation te veranderen of om die ene speciale vriend te bellen.

Merk Garantie

Een BMW heeft fabrieksgarantie die maximaal 3 jaar geldig is vanaf de datum eerste toelating, maar dat is te verlengen. De BMW verlengde garantie is geldig tot 5 jaar vanaf de eerste registratiedatum met een maximum van 200.000 km. De garantie is overdraagbaar op een nieuwe eigenaar.

Motoren BMW M2

M2 370 pk/ 465 Nm

M2 Competition 410 pk/ 550 Nm

M2 CS 450 pk/ 550 Nm

Aanbod BMW M2 F87 op Marktplaats

Op moment van schrijven staan er zo’n 30 BMW M2’s op Marktplaats.nl te koop. Prijzen variëren van €40.000 tot 140.000 voor een nieuwe M2 Competition. Voor het totale aanbod van de BMW M2 kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.

Met dank aan Dubbelstein Jer de Fonkert voor het lenen van de BMW M2.