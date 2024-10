BMW M135 en 120 test

Een kruising tussen een facelift, een nieuw model en diefstal van Kia. De vernieuwde 1-serie maakt in elk geval wel wat los.

Gelukkig voor BMW zijn we inmiddels over de schok heen. De eerste twee generaties 1-serie hadden een motor die in lengterichting werd gemonteerd en de achterwielen aandreef (xDrive optioneel). Helaas moest BMW voor zijn kleintje uitwijken naar een meer modaal aandrijfconcept: in principe is de huidige 1-serie voorwielaangedreven en heeft de motor dwars voorin staan. Net als iedere andere, niet zo premium hatchbacks zoals de Kadett, de Golf en de Kia Ceed. En passant pikte BMW ook de styling van de Koreanen.

Ondanks dat wij moord en brand schreeuwden, bleef de einser verkopen als warme broodjes. Totaal wist BMW al drie miljoen 1-series te slijten. Het is nogal een Europese auto, want 80% daarvan bleef in dit continent. Sterker nog: het is ook een erg Duitse auto, want 40% van die verkopen was in de Heimat.

Slechts twee relevante motoren

BMW bouwt heerlijke diesels, maar het Nederlandse belastingklimaat geeft die echt geen kans meer. De non-hybride BMW 116 is onzuiniger, langzamer en exact even duur als de mildhybride 120. Enige nadeel van de mildhybride versie is dat de accu onder de bagageruimtevloer 80 liter opsnoept. De benzineversies krijgen tegenwoordig geen i meer, want die letter is gereserveerd voor de elektrische auto’s.

De BMW 120 zal de hardloper bij de Nederlandse BMW dealers worden. Onder de motorkap is een 48v mildhybride, anderhalf liter grote driecilinder te vinden. Het driepittertje pompt er 156pk/ 240 Nm uit, wat voldoende, maar niet overdadig is.

Echter, er is ook een 20pk/ 55 Nm sterke elektromotor present. Of dat een beetje zoden aan de dijk zet, vraag je je wellicht af! Dag en nacht verschil, dat is daarop het antwoord. De elektromotor sleurt er natuurlijk niet echt aan, maar geeft op erg strategische momenten zijn extra newtonmeters af. Bijvoorbeeld tijdens het wegrijden vanuit stilstand. Of tijdens een “kickdown moment”. Door die extra paardjes, voelt de 120 op dat soort momenten een stuk potenter en heerlijk bij de les.

Voor de cijfer-fetishisten: de 0 naar 100 doet de BMW 120 in 7.8s en de topsnelheid is 226 km/u. Het totale systeemvermogen is 170pk en het maximumkoppel is 280 Nm.

De BMW M135 xDrive die ook beschikbaar was voor de test, doet er nog een schepje bovenop. De tweeliter viercilinder schopt er 300pk/ 400 Nm uit. De top is begrensd op 250 km/u en de sprint naar de 100 duurt 4.9s.

De nieuwe einser stuurt veel beter

De voorgaande 1-serie was niet slecht, maar pas toen met de komst van de 128ti kregen de BMW-engineers de vrije teugel om hem echt lekker te maken. Al die, en nog veel meer verbeteringen maken deze 1-serie tot een verbazingwekkend lekker sturende auto.

We doen een greep uit de wijzigingen: de stabilisatorstangen zijn sterker voorgespannen, er is 20% meer caster op de vooras en nieuwe schokdempers houden de boel beter onder controle. Zelfs in de BMW 120 is het fijn sturen, het is een auto die lekker communicatief is en daardoor veel vertrouwen geeft.

Voor de M135 trekt BMW het hele arsenaal aan goodies open, zeker als je ook nog het M Technology Pack specificeert. Standaard heeft de M135 een onderstel schokdempers met frequentie selectieve dempers en een subtiele 8mm verlaging. Op de vooras monteert BMW het mechanische sperdifferentieel wat we al kennen van de 128ti.

Ondanks de standaard xDrive vierwielaandrijving van de M135 is het onderstel levendiger dan je wellicht zou denken. Het sper op de vooras trekt de neus naar binnen in bochten, maar kan ook voor wat onrust in de voortrein zorgen. Niet per se op een slechte manier, meer in de zin dat je merkt dat er wat gebeurt onder volle acceleratie.

Zijn er nog minpunten van de 1-serie

Tenzij je de beschikking hebt over een ijsmeer, zit driften er niet echt in. Daar koop je dan maar een 2-serie voor. Wellicht nog wat erger is dat het design niet 100% overtuigend BMW is. Als je wilt dan zie je er een Kia in en dat lijkt ons niet helemaal de bedoeling.

Naar een elektrische of PHEV-versie zoek je overigens ook tevergeefs, jammer, het zou de verkoop in Nederland zeker kunnen helpen. Er zijn dan wel weer vier (4!) soorten M-pakketten.

Killer features

De 1-serie is al een serieus lekker sturende auto en dan kan je het allemaal nog gaver maken. Eén van de vier M-pakketten is het M Technology pack voor de M135. BMW maakt daarmee serieus werk van aanpassingen aan het chassis, maar ook de koets. Diverse braces en struts maken het chassis serieus stijver en BMW monteert ook andere schokdempers. Om het gewicht te compenseren worden lekker lichte 19” gesmede wielen met sportbanden gemonteerd en wordt afscheid genomen van de standaard remmen. De compound remmen met 4 zuigers zijn groter dan de reguliere schijven, maar ook lichter. Kortom: een heerlijk pakket om aan te vinken als je van echt sturen houdt.

Alternatieven

De Audi A3 en Mercedes-Benz A-klasse zijn dé concurrenten voor de BMW 1-serie. Alle drie hebben standaard voorwielaandrijving en drie- of viercilinders in het vooronder. De M135 concurreert met de A35 en S3, waarbij de laatste de gave torque splitter op de achteras heeft. Op de A45 en RS3 heeft BMW geen antwoord, maar de echte verkoopaantallen zitten bij de meer modale premium hatchbacks. Voor BMW is daarbij vooral vervelend dat de andere twee wel plug-in hybride versies hebben.

Conclusie BMW 1-serie test

Het is bijna een happy ending, geef het nog een paar jaar en we zijn vergeten dat de 1-serie ook achterwielaandrijving had kunnen hebben. Het weggedrag van de vernieuwde BMW 1-serie uit deze test is echt een klap verbeterd. Daarnaast zijn alle systemen, het interieur en de materialen weer bij de tijd getrokken. Dankzij de mildhybride elektrische ondersteuning rijdt de BMW 120 in de praktijk erg prettig, de M135 doet daar uiteraard weer een heerlijke schep bovenop.