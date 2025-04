Dit is de goedkoopste Alfa Romeo Stelvio van Marktplaats

We zijn op de redactie fan van de Giulia. Maar hoe zit het eigenlijk met de prijzen van de Alfa Romeo Stelvio op Marktplaats?

De Alfa Romeo Giulia zit diep in ons hart op de redactie. Uiteraard rijdt iedereen gewoon BMW. Maar we doen net alsof we beter zijn dan dat en liever voor de Alfa waren gegaan…als die maar ‘X’ had. Nu is ‘X’ helaas nogal breed in het geval van Alfa Romeo. Want hoewel het merk flink investeerde om het Giorgio-platform te maken, kwamen er vervolgens niet zoveel varianten.

Een zespitter is er wel, maar alleen in de heftige en dure Q. Die dan weer niet met leder te krijgen is, alleen met knakig alcantara. Een zespits diesel is er niet. Een station is er ook niet. Een hybride om de BPM wat te verzachten, ook niet. Zelfs een coupé, toch altijd een zekerheidje bij Alfa Romeo zou je zeggen, zoek je tevergeefs. Of nou ja, behalve die ene dan. Tenzij je de Maserati GranTurismo als Giulia Coupe beschouwt, want die staat ook op het Giorgio platform, min of meer. Alleen die is peperduur.

Fans van stations konden eventueel wel uitwijken naar de Stelvio. Hoewel dat geen station is maar een SUV. Voor puristen is dat het toch net niet. Maar als je een rechte achterklep wilde was dit je enige optie. Nadeel was alleen wel dat de nieuwprijs een stukje hoger was. Dit mede omdat je niet voor de minst krachtige motoren kon kiezen en de Stelvio altijd vierwielaangedreven is.

Net als de Giulia, blijken Stelvio’s tot op heden redelijk waardevast te zijn. De Giulia in zijn meest afgeragde vorm, danst nog steeds als een hoovercraft boven de grens van de 10.000 Euro. Soms is er een bijzonder knakig exemplaar dat op die grens zit. Niet dat je dat per se moet willen, maar het kan.

De Stelvio daarentegen, doet minimaal het dubbele daarvan. De goedkoopste exemplaren op Marktplaats doen allemaal net geen 20.000 Euro. Daarvan is dit uitgelichte exemplaar, op een unit op Belgische platen na, nipt de goedkoopste. Het is een vroege unit uit 2017 met wat ‘sportieve modificaties’.

Het valt namelijk niet direct op, maar deze Stelvio is drie centimeter verlaagd met een setje Eibach veren. Tevens zit er een einddemper op van Remus, inclusief twee eindstukken. Dat is wel een beetje Opel Kadett GSi, maar oké, als het niet je ding is, is dat een makkelijk fix. De 20″ velgen zijn matzwart, wat natuurlijk eigenlijk niet mag. Maar het stickertje met esculaap vinden we dan wel weer tof. Je moet ook een beetje naar het geheel kijken. In de kleur Titanio Imola met bruin leder ‘klopt’ het allemaal wel. Al zou dit ook best kunnen met zilverkleurige velgen, dunkt ons. Enfin, ook dat is potentieel een makkelijke fix.

De auto mag vetrekken vanwege de komst van een leasebak, die weer een Alfa is. We hopen dan een Giulia (of Stelvio), maar vermoedelijk is het een teennagel. De Giulia en Stelvio worden in Nederland helaas namelijk nauwelijks meer verkocht. De gemiddelde Ferrari verkoopt serieus nog beter. Er zijn nu nog twee versie beschikbaar en die gaan er spoedig uit. Dus, okkazie dan maar. Dit exemplaar met bijna 200.000 km achter de kiezen is verkrijgbaar voor 19.900. Koop dan?