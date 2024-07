Video: driftheld in 3 Serie overschat zichzelf

In zijn hoofd ging het er vast heel gaaf aan toe.

Even een driftje leggen. Niet doen tussen het verkeer. De lijn tussen held en idioot is dunner dan jouw ontlasting na een avondje Mexicaans eten.

De ongeduldige BMW 3 Serie-rijder denkt dat het een goed idee is om dwars te gaan in een weg heuvelop. Het resultaat is anders dan een dikke actiescène in de Fast & Furious Tokyo Drift..

