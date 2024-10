De politie heeft het er maar druk mee. Maar ze hebben massaal getunede auto’s van de weg gehaald.

Laten we het weer eens over het fenomeen ‘getunede auto’s’ hebben. Ondergetekende is er -zoals wellicht bekend is- absoluut geen fan van. Ja, onder de motorkap mag er best iets getweaked worden, maar het uiterlijk moet zo veel mogelijk ongemoeid gelaten worden.

Dat betekent dus geen dikke velgen, niet extreem verlagen, geen blèrpijpen en ook geen gele dagrijverlichting. Sorry Ruben… Nee, hou het maar origineel. Geen enkele auto is ooit mooier geworden van een Halfordskitje erop.

Getunede auto’s massaal van de weg gehaald

En ik blijk flink wat medestanders te hebben, want de politie gaat met alle liefde de strijd aan met getunede auto’s en heeft er afgelopen weekend flink wat van de weg gehaald. Dat gebeurde overigens in Belgisch Limburg, maar dat maakt voor het verhaal verder niet uit.

In ons buurland noemen ze getunede auto’s het liefst ‘patserbakken’ en die vinden ze niet leuk. Er was dit weekend daarom een grote actie op touw gezet om die patserbakken eens aan een onderzoekje te onderwerpen. En wat bleek? Dat was volledig terecht.

De bestuurders van 41 getunede auto’s kregen een proces verbaal aan de broek omdat er iets aan mankeerde. Daarbij kun je denken aan illegale uitlaten, ontbreken van de einddemper, verlagingen, spoorverbreders, folie op voorste ramen of koplampen en uitstekende delen die gevaar bij andere weggebruikers opleveren.

Maar daar bleef het niet bij. Verre van zelfs. Er werd ook geblazen en de papieren werden gecontroleerd en wat bleek: drie van de gecontroleerde bestuurders hadden een rijverbod, één ervan zelfs levenslang. (Wat zou die geflikt hebben?)

Van de 394 afgenomen alcoholtesten, waren er 4 positief. Ook werden er 15 speekseltesten afgenomen, waarvan er 10 positief waren op drugs. Deze bestuurders kregen een rijverbod van 15 dagen.

Ook werden er twee personen opgepakt die nog bij de politie gesignaleerd stonden voor een strafbaar feit en werden er 46 rijbewijzen ingetrokken voor 15 dagen omdat de bestuurders hun smartphone gebruikten achter het stuur.

En daarom de tip, beste bestuurders van getunende auto’s. Als je niet wil dat je van de weg wordt gehaald en je rijbewijs moet inleveren of zelfs de bajes in moet, sloop dan direct de tuning van je auto. Niet alleen doe je daar de autoliefhebbers een plezier mee, je valt ook nog eens minder op bij de hermandad.

Kun je tenminste gewoon doorrijden met je levenslange rijverbod. Simpel toch?