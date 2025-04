Tesla Semi ondervindt flinke tegenslagen

Man man man…Het wil niet echt vlotten bij Tesla. Ook de Semi kampt met vertraging en exploderende kosten.

Tesla beleefde weer een bijzondere week de afgelopen dagen. Eerst waren daar de met angst en beven verwachte verkoopcijfers. Die vielen zwaar tegen. Zelfs ten opzichte van de toch al fors bijgestelde verwachtingen. Analisten van Wallstreet hooptn nog op ruim 370.000 afgeleverde auto’s. Maar het waren er in werkelijkheid 336.000. Wel maakte Tesla ruim 362.000 auto’s.

Bietenbrug

Maar de dagen dat Tesla alles verkocht wat het maakte, zijn voorbij. Gedeeltelijk gaat het weliswaar om auto’s die ‘onderweg zijn’ naar klanten. Maar een deel verdwijnt ook gewoon in voorraad. En we weten wat dat uiteindelijk betekent als het te lang duurt. Bodemprijzen, verdere afbreuk van merkwaarde en tenslotte de bietenbrug.

DOGE this

En toch, omdat het Tesla is, ging de beurskoers de dag van de aankondiging…omhoog. Je. Verzint. Het. Niet. De reden klaarblijkelijk dat Elon Musk zou gaan vertrekken bij het Amerikaanse Department of Government Efficiency (DOGE). Nu werd dat gebracht als een enorme scoop. Maar eigenlijk was het dat niet. Als speciale tijdelijke overheidsmedewerker, was Elons tijd bij DOGE altijd al geraamd op 130 dagen. Dat is namelijk het maximum wat voor een dergelijke positie toegestaan is.

Creatief met regels?

Al zou het best kunnen dat de regering Trump daar een weg omheen vindt natuurlijk. Elon en de regering deden het ‘nieuwtje’ van Politico hoe dan ook af als fake news. En wezen er nog even fijntjes op dat Politico dankzij de bemoeienis van DOGE een stuk minder abonnementen verkoopt aan overheidsinstanties…Enfin, voor Tesla short sellers, inclusief hobbyisten als uw trouwe verslaggever, was het een beetje frustrerend. ‘Gelukkig’ kwam The Donald gisteren alsnog over de brug met zijn geliefde importheffingen, direct gevolgd door een krachtige respons van Europa China. Zo kan er toch nog biefstuk gegeten worden dit weekend.

Lichtpuntje?

Nu hoor ik je denken. How much time is this n**** spendin’ on the intro? How this **** workin’ like he got a fuckin’ twin though? Want we zijn nog niet eens bij het onderwerp van dit bericht aangekomen; de Tesla Semi. Want, deze vrachtbak zou volgens Elon dit jaar 50.000 keer gebouwd worden. Dat zou zomaar een lichtpuntje kunnen zijn voor Tesla.

California love

Echter…Zoals Electrek bericht komt het zo ver vermoedelijk niet. Klanten van het eerste uur claimen vertraging en forse prijsverhoging. Als gevolg wil transportbedrijf Ryder bijvoorbeeld niet langer 42 maar slechts 18 Semi’s afnemen. Het bedrijf krijgt overheidssteun van California’s Mobile Source Air Pollution Reduction Review Committee. Daarom moet het ook enige verantwoording afleggen. In een brief aan de overheid vraagt Ryder nu om geduld:

This extension is needed due to delays in Tesla product design, vehicle production and dramatic changes to the Tesla product economics. These delays have caused us to reevaluate the current Ryder fleet in the area.

Oorspronkelijk werd de Semi alweer in 2017 onthuld. Met een range van 500 mijl zou de truck tegen een prijs van 180.000 Dollar verkocht kunnen worden. Daarmee zou het een potentiële gamechanger op de markt zijn. Echter met een naar verluidt nu veel hogere prijs, is de magie meteen een stuk minder. Hij heeft ook maar pech in zijn leven die Elon he…