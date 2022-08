BMW M3 Touring winnen? Stap op de motorfiets!

Moet je wel succes hebben op de motor. Dan is de BMW M3 Touring van jou, via de MotoGP.

De nieuwe BMW M3 Touring is een droom van een gezinswagen. Jarenlang durfde de Duitse autofabrikant het niet aan, maar eindelijk is er dan een Touring variant van de M3 verschenen. En met dit nieuwe model onder de horizon wil BMW natuurlijk maximaal de aandacht uitmelken van dit ding.

Al jaren geeft BMW een auto cadeau binnen de MotoGP. Echt jarenlang, want in 2003 was de eerste keer. Wie in het seizoen van de MotoGP de snelste kwalificatie weet neer te zetten wint de BMW M Award.

Het is dit jaar de 20ste keer dat BMW M een auto weggeeft op deze manier. Dit seizoen staat dus de M3 Touring centraal. Een Competition met xDrive om precies te zijn. De auto is gespoten in de kleur Frozen Black, met een Merino/Black interieur.

Een dubbel feestje dit keer. Het is niet alleen de 20ste keer dat BMW M een auto verstrekt, maar BMW M bestaat dit jaar ook 50 jaar. Kortom, de champagne zal rijkelijk vloeien bij de uitreiking.

Wie er straks met de felbegeerde BMW M3 Touring vandoor gaat binnen de MotoGP is nog even afwachten. De uitreiking is in november. Sowieso speelt de 510 pk sterke familiewagen een belangrijke rol binnen de MotoGP dit seizoen. BMW heeft er ook een safety car van gemaakt.

Dit weekend is de Britse MotoGP Grand Prix op Silverstone. Het is het eerste raceweekend dat de BMW M3 Touring Safety Car in actie kan komen. Laten we natuurlijk hopen dat dit niet nodig is