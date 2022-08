Welk onderhoud moet je als eerste bij jouw occasion laten uitvoeren?

Da’s wel belangrijk om te weten natuurlijk… Welk onderhoud je als eerste bij jouw ‘nieuwe’ occasion moet laten uitvoeren.

Eindelijk is het zover. Na lang zoeken, wikken, wegen, schrijven en schrappen heb je eindelijk jouw felbegeerde nieuwe occasion van Marktplaats op de kop getikt. Hij voldoet aan al je wensen, hij heeft de juiste brandstof, verzekering, garantie, kilometers kleur, noem maar op.

Maar dan komt het moment dat de occasion écht van jou is. Dan is het nog niet voorbij met wikken en wegen hoor. Want dan gaan dingen tellen als het onderhoud dat je gaat laten uitvoeren. Maar wélk onderhoud heeft jouw occasion nou als eerste nodig?

Verrassing, dat hangt er helemaal vanaf

Dat is een moeilijke vraag om zomaar te beantwoorden, het hangt namelijk helemaal af van de staat waarin jouw auto zich bevindt. Voorbeeldje. Als je een auto hebt waarvan de remschijven tot op de (figuurlijke) draad versleten zijn, dan vervang je die als eerste.

Hetzelfde geldt voor een auto met gare schokdempers. Die vervang je als eerste. Maar da’s allemaal logisch. Het gaat er meer om wat je als eerste aan onderhoud moet laten uitvoeren als je auto verder geen noemenswaardige problemen heeft. Gewoon de preventieve zaken, zullen we maar zeggen.

Als eerste, check de olie in jouw occasion

Een ding dat nooit kwaad kan om aan te pakken is de olie. Dat spul is letterlijk van levensbelang voor jouw occasion. En als je tóch je eerste onderhoud laat uitvoeren, dan moet je gewoon voor de zekerheid de olie verversen. De verkoper kan wel zeggen dat er nieuwe olie inzit, je weet het pas echt 100% zeker als je het er zelf instopt.

Verder is het raadzaam om het onderhoudsboekje eens goed door te nemen. Welke beurt is als laatste uitgevoerd? Als dat een kleine beurt is van anderhalf jaar geleden, dan kan het slim zijn om het zelf dan maar meteen goed te doen en er een grote beurt tegenaan te gooien. Heb je ook direct die olie vervangen.

Onderhoud aan de distributieriem

Je wil het nog weleens vergeten, maar sommige vitale onderdelen van een motor zijn aan slijtage onderhevig. Zeker in een occasion. En ongeveer het bekendste voorbeeld hiervan is de distributieriem. Die zorgt er simpel gezegd voor dat alles op het juiste moment draait in de motor.

Als die knapt, heb je een serieus probleem. In sommige gevallen kun je de motor dan voorgoed afschrijven. Als er geen sluitende onderhoudshistorie bekend is betreffende de distributieriem, is het eigenlijk verplicht om dat ding te vervangen, zeker als je auto al wat meer kilometers op de teller heeft.

Mocht jouw auto een distributieketting hebben, is het minder essentieel om die te vervangen. Die zouden het in principe levenslang moeten kunnen uithouden. Maar let er bij sommige (VAG) motoren toch maar even op, die kettingen kunnen flink uitrekken met nare resultaten als gevolg.

Wat heeft jouw occasion nodig?

Kortom, het is vooral de algehele staat van jouw occasion waaruit je kan aflezen welk onderhoud hij nodig heeft. Kilometers, onderhoudshistorie en andere gebreken. Maar als heel simpele stelregel kunnen we eigenlijk alleen maar zeggen:

Vervang je olie bij de eerste onderhoudsbeurt. Daar kun je namelijk nooit de mist mee ingaan!