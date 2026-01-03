Kalender: de auto-evenementen van 2026

Check deze agenda om niks te missen in 2026!

Een mooi autofeestje wil je natuurlijk niet missen, dus daarom hebben we weer een kalender samengesteld met alle auto-evenementen van 2026. Of nou ja… de belangrijkste in ieder geval. Pak de agenda er maar bij!

Even voor de goede orde: het is geen racekalender, dus Formule 1-, WEC-races, rally’s en dergelijke laten we even buiten beschouwing. Verder beperken we ons tot evenementen in Nederland of evenementen die goed te bereiken zijn vanuit Nederland. Op die manier houden we het een beetje overzichtelijk.

De auto-evenementen van 2026

Januari

3-4 januari: Kever Winter Festijn (Autotron Rosmalen)

10-18 januari: Autosalon Brussel

16-18 januari: InterClassics Maastricht

18 januari: StreetGasm Nieuwjaarsevent (Kasteel Maurick, Vught)

Februari

1 februari: HorsePower Car Events New Year’s Ride (Kempen – Hoogerheide)

13-15 februari: Ghent Collection Cars (Flanders Expo Gent)

22 februari: Blaze Run Kick-Off Drive (Eindhoven)

Maart

13-15 maart: Antwerp Collection Cars (Antwerp Expo)

15 maart: HorsePower Car Events Season Starter (Keerbergen – Durbuy)

21-22 maart: Belgium Auto Show (Flanders Expo Gent)

22 maart: Streetgasm Voorjaarsrit

29 maart: Automadness (TT Circuit Assen)

April

19 april: DriveLife Lente Rally

18-19 april: GR8 International Car Show (Kortrijk Xpo)

19 april: Supercar Madness (Circuit Zandvoort)

25-26 april: Ultrace Germany (Düsseldorf)

26 april: Japfest (Circuit Zolder)

Mei

1 mei: Internationalen Club Day der Porschefreunde (Dinslaken)

2-3 mei: Cars ’n Joy (Megaland Landgraaf)

3 mei: American Sunday (Circuit Zandvoort)

3 mei: Haspengouw Tour (Sint-Truiden)

8-10 mei: Autoclassiqa (Jaarbeurs Utrecht)

9 mei: EMWalhalla (Louwman’s Toyota World, Raamsdonksveer)

9-10 mei: Antwerp Classic Car Event

10 mei: Race Wars (Circuit Zolder)

23-24 mei: Spa Classic

24 mei: Bimmerworld & Deutsche Autofest (TT Circuit Assen)

25 mei: Japfest (TT Circuit Assen)

25 mei: BimmerFest (Venray)

Juni

7 juni: Bimmerfest (Venray)

14 juni: Spa Italia

19-21 juni: Historic Grand Prix (Circuit Zandvoort)

22 juni: Volkstyle Base (Vliegveld Twente)

27-28 juni: Spettacolo Sportivo (Circuit Zandvoort)

28 juni: American Sunday (Circuit Zolder)

Juli

4 juli: Bimmerworld & Deutsche Autofest (Circuit Zolder)

5 juli: Supercar Madness (Circuit Zolder)

18 juli: Hart voor Auto’s – Showtime! (Breda Airport)

19-20 juli: Historic Grand Prix (Circuit Zolder)

Augustus

31 juli – 2 augustus: Classic Days (Düsseldorf)

31 juli – 2 augustus: Jack’s Racing Day (TT Circuit Assen)

7-9 augustus: Oldtimer Grand Prix (Nürburgring)

23 augustus: Streetgasm Summer Party

23 augustus: Horsepower Car Events GT Tour (Antwerpen – Tholen)

28-30 augustus: Classic GP (TT Circuit Assen)

30 augustus: Go Japan (Louwman’s Toyota World, Raamsdonksveer)

Ferrari F12tdf tijdens Tour de Mestreech, gespot door @herbienl

September

5 september: Tour de Mestreech (Maastricht)

6 september: Antwerp Concours d’Elegance

11-13 september: Wheels Mariënwaerdt (Beesd)

12 september: Volkstyle Base & Kever Zomer Festijn (Vliegveld Twente)

13 september: Superfast (Vliegveld Twente)

25-26 september: EV Experience (Circuit Zandvoort)

25-27 september: Spa Six Hours

24-27 september: Techno Classica (Dortmund)

Oktober

4 oktober: Streetgasm Herfstrit

7-11 oktober: Zoute Grand Prix Car Week (Knokke-Heist)

11 oktober: Supercar Madness & Viva Italia (TT Circuit Assen)

18-19 oktober: 100% Auto Live (Rotterdam Ahoy)

25 oktober: American Sunday (TT Circuit Assen)

Ferrari F40 tijdens de Zoute Grand Prix, gefotografeerd door @ecnerualcars

November

20-22 november: InterClassics Brussel

December

28 november – 6 december: Essen Motor Show

We hebben geprobeerd om alle belangrijke auto-evenementen van 2026 in de kalender op te nemen, maar uiteraard is deze lijst niet compleet. Mocht er een event zijn wat we écht niet mogen missen, laat het dan even weten in de reacties!

Ben je naar een evenement geweest en heb je mooie foto’s gemaakt? Dan zijn die van harte welkom op Autoblog Spots!

Headerfoto: Bugatti Brouillard op Wheels Mariënwaerdt, gefotografeerd door @ecnerualcars