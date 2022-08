Eindelijk meer motoren voor de Cupra Leon

De Cupra Leon gaat de Formentor achterna met een reeks nieuwe motoren.

Het temperamentvolle Cupra kondigt een reeks nieuwe motoren voor de Leon aan. De hatchback van het merk krijgt nieuwe varianten, zodat klanten meer keuze hebben. Het gaat hier om bekende Volkswagen-motoren van 150 tot en met 190 pk.

Daarmee spiegelt de Leon het motorenaanbod van de Cupra Formentor. De SUV was al verkrijgbaar met deze diverse motoren in Europa. Echter niet in ons kikkerlandje. Hier in Nederland ben je aangewezen op import. De importeur zet exclusief in op elektrificatie van het merk.

Vooralsnog zijn de Formentor en de Leon officieel alleen te krijgen met de eHybrid motoren. De 1.4 TSI e-Hybrid is in het geval van de Formentor te krijgen met 204 pk of met 245 pk. De Leon staat op de prijslijsten met alleen 245 pk.

Import voor de 1.5 TSI

Wil je een Cupra Leon met een conventionele motor met dus 150 of 190 pk, dan moet je even een belletje plegen met de dealer. Wellicht dat ze op verzoek een exemplaar uit het buitenland voor je kunnen importeren. In de praktijk is dit niet altijd even interessant. Door de BPM-toeslag kun je zomaar voordeliger uit zijn met de hybride 245 pk Leon dan een 190 pk niet-hybride 1.5 TSI.

De nieuwe motoren voor de Cupra Leon worden in het derde kwartaal in Europa geïntroduceerd. Er zijn op dit moment geen geluiden dat deze motoren officieel naar Nederland komen op dit model.