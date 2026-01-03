Dit waren de bestverkochte sport- en luxewagens in Nederland

Ferrari, Lamborghini en Bentley beleefden een recordjaar in Nederland!
We hebben de verkoopcijfers van 2025 al uitgebreid behandeld, aan de hand van de verkooptoppers en de winnaars en verliezers. Vandaag gaan we nog even inzoomen op de exclusieve modellen. Welke auto’s in deze categorie zijn het populairst, oftewel: het minst exclusief?
Vorig jaar keken we alleen naar sportwagens, deze keer trekken we het iets breder. We nemen ook andere dure auto’s mee, als ze maar een vanafprijs hebben van minimaal 2 ton. Denk bijvoorbeeld aan een Bentley Continental of een Lamborghini Urus. Voor sportwagens leggen we de lat ietsje lager, maar de ‘goedkope’ sportwagens als een BMW Z4 en een MX-5 laten we even buiten beschouwing. En ja, het blijft een arbitrair lijstje.
7. Mercedes AMG GT
25 exemplaren
De AMG GT is een directe concurrent van de Porsche 911, maar qua verkopen maakt de AMG geen schijn van kans. We zullen nog niet verklappen hoeveel 911’s er verkocht zijn, maar de 25 exemplaren van de AMG GT vallen in het niet. Het is dan ook geen goedkope auto. Je betaalt 180 mille voor een exemplaar met viercilinder. Wil je een V8? Dan betaal je minimaal €274.000.
6. Bentley Flying Spur
27 exemplaren
Het echte succesnummer van Bentley was de Continental (daar komen we zo op), maar de Flying Spur is ook nog goed voor een plekje in deze lijst. Bentley wist 27 exemplaren te slijten in Nederland, meer dan ooit. De vanafprijs bedraagt een slordige €282.000.
5. Ferrari SF90
29 exemplaren
De Ferrari SF90 is al een paar jaar op de markt, maar in 2025 zijn er nog eens 29 van verkocht in Nederland. Daarmee zijn er al 105 (!) exemplaren nieuw verkocht in ons land. Dat is een vrij bizar aantal voor een auto met 1.000 pk. Wel is de SF90 relatief goedkoop voor een auto die zich kan meten met hypercars: de vanafprijs is ‘slechts’ €488.000.
4. Ferrari 296
46 exemplaren
Ferrari deed uitstekende zaken in Nederland. Van de 296 werden er maar liefst 46 verkocht. Met een prijskaartje van 3 ton is het ook de goedkoopste Ferrari, maar alsnog is dit een indrukwekkend aantal. In totaal wist Ferrari 116 gloednieuwe auto’s aan de man te brengen in Nederland.
3. Lamborghini Urus
83 exemplaren
Lamborghini heeft in 2025 haar verkopen in Nederland verdubbeld, en dat is volledig te danken aan de Urus. Daarvan werden er een recordaantal van 83 (!) verkocht. Met de komst van de hybride SE is de Urus ietsje goedkoper geworden, maar met opties zit je toch al heel snel boven de 3 ton.
2. Bentley Continental GT
137 exemplaren
Lamborghini had een topjaar in Nederland, maar Bentley helemaal. De verkopen stegen met maar liefst 143%. Dat heeft alles te maken met de nieuwe Continental GT. Met 137 verkochte exemplaren is dit een regelrecht schot in de roos.
1. Porsche 911
347 exemplaren
Het mag inmiddels geen verrassing meer zijn: de Porsche 911 was wederom de bestverkochte sportauto van Nederland. Tegenwoordig kost een kale instapper al €197.816, maar toch werden er weer 347 911’s verkocht in Nederland. Deze auto blijft een onweerstaanbare aantrekkingskracht hebben op mannen in een midlifecrisis.
Cijfers: Bovag
Headerfoto: Ferrari SF90 Spider, gespot door @justawheelchairguy
Reacties
fisto zegt
De best verkochte luxewagen is de Skoda Elroq.
Johanneke zegt
Alsof ik mijn zwager hoor praten 😂 leuk volk hoor, vrachtwagenchauffeurs. Altijd wel mee te lachen.
mashell zegt
Maar het blijft raar, zo’n Elroq over het algemeen heeft geen magnetron, nespresso, blu-ray speler en een plakkigere stapel oude Playboys aan boord, een vrachtwagen wel dus welke is er nou de “luxewagen”?
fisto zegt
In het vervolg misschien wat beter luisteren naar je zwager. Hij kan je blijkbaar nog iets leren over de Nederlandse taal.
Rick-dos zegt
‘Deze auto blijft een onweersteenbare aantrekkingskracht hebben op mannen in een midlifecrisis.’
En de Bentley’s en Urus zijn voor mensen die net wat geld hebben of drugsdealers, die niet beter weten en maar een beetje hun favoriete voetballer of influencer nadoen.
Jansen zegt
Ik vind het best nog wel flinke aantallen. Zeker voor Ferrari.
M4Competition zegt
Waar komt deze info vandaan? kan iedereen daar in neuzen? ik wil eigenlijk zelf er wel eens tussen kijken.
isleofman zegt
Heeft niks met midlife te maken, de eerste 40 jaar van mn leven gewoon veel te weinig geld gehad 🤨
rogerzz zegt
Mijn midlifecrisis begon al rond een jaar of 16-25 denk ik toen ik graag een 911, Ferrari 360 of Audi R8 wilde hebben. Echte midlifecrisis-auto’s denk ik.
Ik snap dit soort opmerkingen ook nooit, alsof je 200k cash hebt liggen rond je twintigste jaar.
petroldrinker zegt
Toch wel grappig, de gene die op nr1 staat, is ook de gene die ik het minst graag van alle sport autos zou willen hebben, niks zo inspiratie en sexloos als een 911 in het segment sport/super/hyper cars (mijn opinie). maar eerlijk is eerlijk, al had k de budgetten van deze auto’s, zou ik ze geen van allen kopen, en lekker gebruikt shoppen naar autos die mij wel aanspreken. Dit is allemaal te modern met teveel EU snufjes erin voor mij,
Stefje zegt
De realiteit is dat als je eindelijk zo’n auto kunt betalen, je weet hoe hard je er meestal voor hebt moeten werken. En dan is geld verbranden niet je favoriete hobby. Dus koop je toch maar die 911 want dan heb gevoelsmatig meer zekerheid.
petroldrinker zegt
@stefje daarom staat hier een Ferrari in de garage die wij kochten ipv een Porsche….
Johanneke zegt
Maar ook niets is zo goed als een 911. Snap wel dat ze verkopen.
petroldrinker zegt
Mwa, heb diverse gereden, vond er echt geen klap aan, en vond bijv mijn E92 M3 DKG een stuk leuker en specialer om te rijden dan een 997.2S handbak als voorbeeld
coupedriver zegt
Huh?! Zowat alles is beter dan een 911…
Johanneke zegt
Wat dan? Welke auto combineert prestaties, luxe, afwerking, en looks zo goed als een Porsche 911 dan? Vooral de combinatie van dat alles.
PunicaOase zegt
Wat is goed? De betrouwbaarheid, dagelijkse bruikbaarheid en afwerking zeker. De sensatie (op de GT3’s na) mwah. Geluid mwah. Design wel oké, maar ook niet spectaculair. Voor dik EUR 200K niet mijn keus.
Eigenlijk is de 911 ‘de veilige keuze’ en daar valt wat voor te zeggen..
coupedriver zegt
Begrijp totaal niet waarom die kitsch Bentley’s zo verkopen in Nederland en Aston Martin zo weinig terwijl die juist de mooiste nieuwe auto’s bouwen.
Johanneke zegt
Het gaat niet om mooi. Het gaat om zo patserig mogelijk. Want een minderwaardigheidscomplex krijg je er schijnbaar bij.
Pordon zegt
Dat is erg persoonlijk. Ik vind de hedendaagse Astons een schande voor het merk. Te protserig en kitsch geworden, net als de Bentleys overigens.