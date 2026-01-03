Dit waren de bestverkochte sport- en luxewagens in Nederland

Ferrari, Lamborghini en Bentley beleefden een recordjaar in Nederland!

We hebben de verkoopcijfers van 2025 al uitgebreid behandeld, aan de hand van de verkooptoppers en de winnaars en verliezers. Vandaag gaan we nog even inzoomen op de exclusieve modellen. Welke auto’s in deze categorie zijn het populairst, oftewel: het minst exclusief?

Vorig jaar keken we alleen naar sportwagens, deze keer trekken we het iets breder. We nemen ook andere dure auto’s mee, als ze maar een vanafprijs hebben van minimaal 2 ton. Denk bijvoorbeeld aan een Bentley Continental of een Lamborghini Urus. Voor sportwagens leggen we de lat ietsje lager, maar de ‘goedkope’ sportwagens als een BMW Z4 en een MX-5 laten we even buiten beschouwing. En ja, het blijft een arbitrair lijstje.

7. Mercedes AMG GT

25 exemplaren

De AMG GT is een directe concurrent van de Porsche 911, maar qua verkopen maakt de AMG geen schijn van kans. We zullen nog niet verklappen hoeveel 911’s er verkocht zijn, maar de 25 exemplaren van de AMG GT vallen in het niet. Het is dan ook geen goedkope auto. Je betaalt 180 mille voor een exemplaar met viercilinder. Wil je een V8? Dan betaal je minimaal €274.000.

6. Bentley Flying Spur

27 exemplaren

Het echte succesnummer van Bentley was de Continental (daar komen we zo op), maar de Flying Spur is ook nog goed voor een plekje in deze lijst. Bentley wist 27 exemplaren te slijten in Nederland, meer dan ooit. De vanafprijs bedraagt een slordige €282.000.

5. Ferrari SF90

29 exemplaren

De Ferrari SF90 is al een paar jaar op de markt, maar in 2025 zijn er nog eens 29 van verkocht in Nederland. Daarmee zijn er al 105 (!) exemplaren nieuw verkocht in ons land. Dat is een vrij bizar aantal voor een auto met 1.000 pk. Wel is de SF90 relatief goedkoop voor een auto die zich kan meten met hypercars: de vanafprijs is ‘slechts’ €488.000.

4. Ferrari 296

46 exemplaren

Ferrari deed uitstekende zaken in Nederland. Van de 296 werden er maar liefst 46 verkocht. Met een prijskaartje van 3 ton is het ook de goedkoopste Ferrari, maar alsnog is dit een indrukwekkend aantal. In totaal wist Ferrari 116 gloednieuwe auto’s aan de man te brengen in Nederland.

3. Lamborghini Urus

83 exemplaren

Lamborghini heeft in 2025 haar verkopen in Nederland verdubbeld, en dat is volledig te danken aan de Urus. Daarvan werden er een recordaantal van 83 (!) verkocht. Met de komst van de hybride SE is de Urus ietsje goedkoper geworden, maar met opties zit je toch al heel snel boven de 3 ton.

2. Bentley Continental GT

137 exemplaren

Lamborghini had een topjaar in Nederland, maar Bentley helemaal. De verkopen stegen met maar liefst 143%. Dat heeft alles te maken met de nieuwe Continental GT. Met 137 verkochte exemplaren is dit een regelrecht schot in de roos.

1. Porsche 911

347 exemplaren

Het mag inmiddels geen verrassing meer zijn: de Porsche 911 was wederom de bestverkochte sportauto van Nederland. Tegenwoordig kost een kale instapper al €197.816, maar toch werden er weer 347 911’s verkocht in Nederland. Deze auto blijft een onweerstaanbare aantrekkingskracht hebben op mannen in een midlifecrisis.

Cijfers: Bovag

Headerfoto: Ferrari SF90 Spider, gespot door @justawheelchairguy