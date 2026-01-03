Dit is de productieversie van Red Bull’s hypercar met V10!

Vergeet de Aston Martin Valkyrie, dit is de Red Bull RB17!

Weet je nog dat Red Bull bezig is met een hypercar? In juli 2024 kregen we deze auto voor het eerst te zien, maar we hebben al een tijdje niks meer van de RB17 gehoord. Dat betekent niet dat ze hebben stilgezeten bij Red Bull. We krijgen nu de definitieve versie van de RB17 te zien!

Voor alle duidelijkheid: dit is geen Le Mans-auto, maar gewoon een auto die klanten kunnen kopen. Helaas mag je niet de weg op met de Red Bull RB17, al heeft Lanzante aangekondigd dat ze deze auto alsnog straatlegaal gaan maken.

Adrian Newey

De RB17 is de tweede klantenauto die ontworpen is door Adrian Newey, na de Aston Martin Valkyrie. Je hoeft geen expert te zijn om de overeenkomsten te zien tussen deze beide auto’s. De timing is wel weer ongelukkig: Newey is inmiddels nu vertrokken naar Aston Martin.

De auto die Red Bull in 2024 toonde was nog een mock-up, maar nu krijgen we de definitieve versie te zien. Deze is duidelijk anders. Een van de meest opvallende wijzigingen is de grote haaienvin bovenop. Ook de kieuwen op de zijkant – om nog even in het vissenthema te blijven – zijn nieuw. Verder zien we andere koplampen en is ook de achterkant op de schop gegooid.

De aandrijflijn is nog wel hetzelfde. De RB17 heeft een 4,5 liter V10, die speciaal door Cosworth voor deze auto ontwikkeld is. De Valkyrie heeft ook een Cosworth-motor, maar dat is een V12. De V10 is zo mogelijk nog hoogtoeriger: dit blok kan 15.000 (!) toeren draaien.

Formule 1-geluid

In een video van Top Gear is een voorproefje te horen van het geluid en dit bevestigt wat we al hoopten: deze auto klinkt als een Formule 1-auto. En dan bedoelen we een Formule 1-auto uit het V10-tijdperk.

Uiteraard zijn de specificaties ook heel indrukwekkend: ruim 1.000 pk uit de V10 en ook nog eens 200 elektrische pk’s. Maar ja, enorme vermogens kennen we inmiddels wel. Het feit dat het een hoogtoerige V10 is vinden we veel interessanter. En het feit dat deze auto maar zo’n 900 kg weegt.

De Red Bull RB17 zal gebouwd worden in een oplage van 50 stuks. Het prijskaartje ligt naar verluidt boven de 5 miljoen. Heel veel geld voor een auto die je alleen tijdens trackdays kunt rijden. Maar goed, in de meeste hypercar wordt zo sowieso niet veel gereden.