BMW M4 crash heeft fatale afloop [video] - Autoblog.nl

Een crash met een BMW M4 had afgelopen weekend de slechtst denkbare afloop, met vijf dodelijke slachtoffers.

Een wilde nachtelijke rit met een BMW M4 in Singapore eindige afgelopen weekend in een tragedie. Er vielen namelijk vijf doden te betreuren en een zesde persoon raakte zwaargewond.

Op beelden is te zien hoe een witte BMW M4 van de vorige generatie met een veel te hoge snelheid door de bebouwde kom raast. De auto gaat dusdanig hard dat het eigenlijk onmogelijk goed af kan lopen. Het gaat dan ook fout: de bestuurder verliest de controle en de M4 vliegt achterstevoren een winkelpui in.

De impact alleen was misschien nog niet dodelijk geweest, maar de M4 vliegt binnen een minuut in brand. Daarbij komen alle vijf inzittenden om het leven. Het ging om vijf bevriende jongemannen in de leeftijd van 26 tot 29 jaar.

Het zesde slachtoffer maakt het verhaal nog tragischer. Dit was namelijk de vriendin van de bestuurder. Zij rende de vlammen in om de inzittenden van de M4 te redden. De auto was echter een grote vlammenzee en de 26-jarige vrouw liep bij haar dappere reddingspoging ernstige brandwonden op.

Bron: Straits Times

Met dank aan Rogier voor de tip